Daniel døde i gokartulykke: Anklager vil straffe baneejer

Sidste sommer døde tjenerelev Daniel Lee Ellis i en gokartulykke ved et personalearrangement hos forlystelsesvirksomheden Bowl'N'Fun i Esbjerg.

Nu har anklagemyndigheden rejst tiltale for uagtsomt manddrab mod virksomheden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter anklagemyndighedens opfattelse var Bowl'N'Fun, som ejer gokartbanen på Glarmestervej i Esbjerg, ansvarlig for, at banen ikke var forsvarlig vedligeholdt og efterset forud for ulykken.

Daniel Lee Ellis, der var tjenerelev på Ho Kro, døde, da han blev ramt i brystet af et tre centimeter tykt stålrør. Røret stak ind på gokartbanen og gennemtrængte gokarten, inden det kvæstede den 29-årige dødeligt.

Advokat Michael Clemmensen repræsenterer virksomheden, når sagen skal behandles ved Retten i Esbjerg den 28. august. Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, hvorledes virksomheden forholder sig til anklagen.

En eventuel straf til virksomheden vil være en bøde. Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke oplyst, hvor stor en bøde man vil kræve.

Efter ulykken sidste sommer valgte værtsparret på Ho Kro at omtale dødsfaldet på Facebook. I den forbindelse skrev parret, at Daniel Lee Ellis havde været ansat på kroen gennem en længere periode. Først som reservetjener, og fra 2021 som tjenerelev.

- Vi opfattede Daniel som en del af vores familie. Han var dygtig til sit arbejde, og han var utrolig vellidt blandt det øvrige personale, hvor han var den, der uden problemer kunne snakke med alle, lød det i opslaget på Facebook.

/ritzau/