Danish Crown afviser vildledning: Vi siger ikke at svinekød er klimavenligt

Danish Crown har ikke forsøgt at bilde nogen ind, at svinekød er klimavenligt.

Sådan lyder det onsdag i Vestre Landsret fra kødkoncernens advokat, Claus Barrett Christiansen.

Landsretten er nået til advokaternes afsluttende bemærkninger i sagen, hvor Danish Crown anklages for vildledende markedsføring.

Det er ifølge sagsøgerne - Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen - vildledende at bruge udtryk som "Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror" og "klimakontrolleret".

Men kødkoncernen fastholder, at udtrykkene, der blev anvendt i en markedsføringskampagne i 2020, er inden for skiven.

- Danish Crown har ikke på noget tidspunkt sagt, at grisekød er klimavenligt. Det vil være fuldstændig tåbeligt at sige. Det er mere klimavenligt at spise grøntsager.

- Men nu er det sådan, at der er en væsentligt øget efterspørgsel efter kød. Man vil med kampagnen signalere, at hvis du vil spise kød, så spis dog grisekød. Så reducerer du dit klimaaftryk, siger advokaten.

Sammenlignet med eksempelvis lammekød og oksekød har svinekød et lavere klimaaftryk, og det er i den sammenhæng, kampagnen skal ses, understreger Claus Barrett Christiansen.

Han forklarer, at Danish Crown forud for kampagnen fik lavet en undersøgelse i en fokusgruppe.

Den viste ifølge advokaten, at mange har en opfattelse af, at svinekød har et næsten lige så højt klimaaftryk som oksekød.

Men faktum er ifølge advokaten, at klimaaftrykket fra svinekød ligger nærmere aftrykket fra kylling end fra koen.

Det er den misforståelse hos mange forbrugere, der ifølge advokaten ligger til grund for kampagnen.

Advokaten peger også på, at udtrykket "klimakontrolleret" refererer til koncernens program "Klimavejen".

Det er et program, hvor landmændene forpligter sig til at sætte grønne mål for deres bedrifter mod et tillæg på 10 øre per kilo leveret svinekød.

Sagsøgerne mener, at Danish Crown skal forbydes at anvende udsagnene fra kampagnen.

Men det vil ikke bare være skidt for Danish Crown, men også for klimasagen, mener Danish Crowns advokat.

- Det vil være en uheldig sproglig censur, der ikke vil være godt for klimaet og for CO2-reduktionerne, siger han.

Det er ifølge advokaten afgørende, at selskabet kan kommunikere om sine klimatiltag.

Det giver landmændene incitament til at foretage de investeringer og prioriteringer, der skal til for at nå selskabets klimamål, påpeger han.

Danish Crown har sat sig som mål, at man vil reducere klimapåvirkningen fra kødproduktionen med 50 procent inden 2030.

Landsretten har endnu ikke meldt ud, hvornår der kommer en afgørelse. Men det bliver formentlig først i begyndelsen af 2024.

