Danish Crown skal finde besparelser for trecifret millionbeløb

Gennem en ny effektiviseringsplan skal kriseramte Danish Crown finde besparelser for et stort trecifret millionbeløb.

Det skriver koncernen i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Man vil blandt andet nedbringe produktionsomkostningerne med mindst 500 millioner kroner ved at udnytte kapaciteten på slagterierne bedre, lyder det.

Derudover skal omkostningerne til blandt andet administration reduceres med 250 millioner kroner årligt.

Alt det skal være medvirkende til, at indtjeningen løftes med minimum 1,5 milliarder kroner inden for to år – og helst hurtigere, siger koncernen.

Danish Crown har været særdeles udfordret af, at leveringen af slagtegrise har været faldende.

Det har presset koncernen, der har været nødsaget til at lukke et slagteri i Sæby. Det kostede 800 ansatte jobbet.

Ifølge slagterikoncernen har den buldrende inflation gjort det svært for danske landmænd at få økonomien til at løbe rundt, når det kommer til produktionen af slagtegrise.

En del af dem har valgt at lukke deres stalde, men andre sælger deres grise til eksport for at skabe indtjening.

Begge dele har medvirket til nedgangen i slagtegrise hos Danish Crown.

Derfor forsøger man nu at forberede sig på en ny virkelighed.

/ritzau/