Danish Crown-topchef kalder fyringer drastiske men nødvendige

Hos Danish Crown er man "enormt kede af" at måtte lukke virksomhedens slagteri i Ringsted og samtidig afskedige 1200 medarbejdere.

Men det er nødvendigt i forsøget på at "komme foran kurven".

Det siger topchef Jais Valeur til Ritzau.

- Vi er selvfølgeligt enormt kede af at skulle sige farvel til 1200 rigtig gode kolleger. Vi vil i første omgang tilbyde dem omplacering til vores andre slagterier, men det er i Jylland, så det vil være en udfordring for mange.

Artiklen fortsætter under annoncen

Slagterikoncernen har torsdag morgen meddelt lukningen af slagteriet i Ringsted. Det sker i midten af september.

Det er virksomhedens forventning, at der kan blive skabt op mod 300 nye stillinger i Horsens, Herning, Vejen og Blans.

- Vi har forsøgt at komme foran kurven. At tage et drastisk greb og ikke bare tilpasse kapaciteten til det, vi ser her og nu, men se fremad og sige, at det, der skal til rent omkostningsmæssigt, er en lukning af Ringsted.

- Det gør, at vi kommer det rigtige sted her på omkostning, så vi ikke forventer at skulle lave flere tilpasninger, siger han.

Jais Valeur peger på den nuværende konkurrencesituation på verdensmarkedet. Det har "ændret sig markant", forklarer han.

- Dermed er der et behov for at omstille Danish Crown til at være en fødevarevirksomhed med et langt større fokus på det europæiske marked, lyder det.

Der er de seneste år sket en kraftig nedgang i antallet af svin til slagtning i Danmark og en stigning i eksporten.

Ifølge Danmarks Statistik steg eksporten i perioden 2007 til 2022 fra lige knap fem millioner smågrise til lige under 14 millioner på årsbasis.

Artiklen fortsætter under annoncen

I samme periode er slagtningerne i Danmark faldet fra 21,4 millioner i 2007 til 17,8 millioner i 2022.

Tal fra Danske Svineproducenter viser, at der i 2023 blev slagtet omkring 14,5 millioner grise.

Mens leverancerne af grise er faldet, er kapaciteten på slagterierne omvendt blevet for stor. Det udfordrer effektiviteten på de danske slagterier.

Jais Valeur siger, at man nu står ved en skillevej.

- De landmænd, der leverer grise, må beslutte, om de bare vil levere levende grise som underleverandør til andre markeder i Europa, eller om de vil være med på vores rejse.

- Vi kan ikke tilbyde den fleksibilitet til landmændene, at man bare kan levere grise, som det passer én. Vi melder klart ud, at det er nu, det gælder, siger han.

/ritzau/