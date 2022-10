Danish Crowns fyringsrunde bliver mindre end forventet

Tre uger efter, at slagterikoncernen Danish Crown annoncerede, at man blev nødt til at fyre 350 medarbejdere, står det nu klart, at fyringsrunden bliver væsentligt mindre.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

På slagteriet i Sæby er der reddet 160 stillinger, og på Danish Crowns slagteri i Ringsted er det kun nødvendigt at afskedige 25 og ikke 75 som først vurderet.

I Sæby skyldes det, at man har fået mere produktion ind i dagstimerne med en skinkeproduktion. Medarbejderne i Sæby er også gået med til at holde 15 minutter pause mere om dagen.

- I en ærgerlig situation, hvor der var udsigt til at miste 281 kolleger, er vi glade for, at vi ved at holde et kvarters ekstra pause hver dag og dermed forlænge arbejdsdagen kan redde så mange job her i Sæby, siger Jens Hansen, som er tillidsrepræsentant på slagteriet i pressemeddelelsen.

Pauserne holdes på skift, og ifølge Danish Crown er den ekstra pause med til at øge slagteriets produktionskapacitet.

På slagteriet i Ringsted har man blandt andet lavet frivillige fratrædelsesordninger. Andre medarbejdere er flyttet til andre funktioner på slagteriet.

Danish Crown har i alt 8000 medarbejdere i Danmark.

Da Danish Crown annoncerede fyringsrunden i september lød det, at flere landmænd havde droslet ned eller helt lukket deres produktion af slagtegrise på grund af store udgifter til el og foder.

Derfor ville Danish Crown skære ned på antallet af medarbejdere, fordi der var brug for mindre kapacitet.

