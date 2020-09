Danmark afviser torturkomités kritik, Hvideruslands ærkebiskop nægtes hjemrejse, og Grundtvig Centeret er under pres

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Tilbage i januar rejste Europarådets torturkomité kritik af Danmark og forholdene på Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland. Rådet bad blandt andet om at få undersøgt en anklage om vold og de ansattes racistiske sprogbrug på centeret.

Den kritik har Udenrigsministeriet nu ifølge DR besvaret. I et svar på over 100 sider, som er blevet sendt til Folketingets retsudvalg, afviser det officielle Danmark det meste af kritikken:

Voldssagen kan ikke underbygges, og der kunne ikke findes konkrete eksempler på nedsættende sprogbrug med racistiske undertoner. Desuden har ministeriet tilbagevist en ukorrekt påstand om, at udlændingene på centeret kun må trække frisk luft 30 minutter pr. dag.

Udenrigsministeriet kommer dog kritikken en anelse i møde på enkelte punkter: Centeret kan blive bedre til at føre journaler og i forhold til medicinering af de beboere, som har brug for medicin.

Vi skal også lige nå at runde det finanslovsudspil, der i går blev præsenteret af den socialdemokratiske regering. Udspillet må være blevet oplevet som et kedeligt deja vu for Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet. Ligesom sidste år ser centeret ud til at blive pillet af finansloven, og det truer nu forskningscenterets eksistens. Grundtvig Centeret står for at skulle udgive alle Grundtvigs værker og skal efter planen være færdige i 2029. Nu må de ansatte og politikere, som ønsker centeret bevaret, altså endnu engang kæmpe for at få det tilbage på finansloven.

Her er nogle andre af dagens vigtige historier fra ind- og udland:

Hviderusland, der bliver kaldt Europas sidste diktatur, har de seneste tre uger været vidne til de største protester i 30 år, efter præsident Aleksandr Lukasjenko den 9. august vandt et manipuleret valg, og landets sikkerhedsstyrker tilbageholdt mere end 7000 mennesker.

Nu rammer konflikten også landets katolske ærkebiskop, Tadeusz Kondrusiewicz, der ifølge Catholic News Service er blevet nægtet indrejse i sit hjemland. Han fik ikke nogen forklaring ved grænsen, men blev blot fortalt, at han altså ikke måtte komme ind. Sandsynligvis hænger forbuddet dog sammen med, at han i et hyrdebrev har advaret om, at nationens krise kan udvikle sig til en regulær borgerkrig.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) har ifølge TV 2 bedt bestyrelsesformændene for DR og TV 2 forklare, hvordan de aflønner henholdsvis mandlige og kvindelige værter. Det sker, efter tv-værten Sofie Linde i sidste uge fra scenen til Zulu Comedy Galla, bedyrede, at der på ingen måde er ligeløn i mediebranchen. Tv-værtens opråb satte ifølge ministeren ”tanker i gang” hos hende.

Vi må nok forvente at skulle bære mundbind, holde afstand og spritte hænder i yderligere to år. Det vurderer Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet over for Politiken. Ifølge professoren vil en coronavaccine tidligst være klar i 2022, og først når den er på markedet, kan regeringens coronarestriktioner rulles tilbage.

Optøjerne fortsætter i USA. Byen Kenosha i delstaten Wisconsin har opgjort, hvad demonstranter indtil videre har ødelagt af statens ejendom. Det beløb løber op i 2 millioner dollars, hvilket svarer til 12,4 millioner kroner. Protesterne i byen brød ud i sidste uge, efter politiet skød Jacob Blake, en sort mand, syv gange. Det skriver Fox News. Samtidig har en ven til Aaron Danielson, som i Portland i delstaten Oregon lørdag blev skudt ned under et støttearrangement for præsident Donald Trump, udtalt, også til Fox News, at Aaron Danielson blev dræbt, fordi han havde ”konservative holdninger”.