Danmark er et godt land at have corona i, religiøse samfund sørger, og Norge diskuterer kvindelige præster

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Som du måske har lagt mærke til i avisens spalter de seneste uger, har der været valg i folkekirken. Nye menighedsråd er nu på plads i de fleste sogne, men valget har også bragt overraskende nyheder med sig.

Som man kan læse i dagens avis, melder bykirkerne i de store studiebyer Aarhus, København, Odense og Aalborg om flere unge medlemmer og en lavere gennemsnitsalder i rådene end tidligere. Det gælder blandt andet i Sankt Hans Kirke i Odense, hvor det yngste medlem nu er 22 år.

”Tit er de unge rigtig gode til at udfordre det, man plejer at gøre. De kender ikke alle traditionerne, og de stiller nye og anderledes spørgsmål, som kan bidrage til en fornyelse," siger Henrik Bundgaard, der er generalsekretær i organisationen Kirkefondet.

Selvom menighedsrådsvalg nu de fleste steder har afgjort, hvordan de enkelte kirker ledes de næste fire år, er der stadig mulighed for at opstille lister til kampvalg frem til den 13. oktober.

I weekenden har landets byer også skullet indfinde sig under nye coronatiltag efter et forhøjet smittetryk. Til gengæld er der også plads til positive nyheder - omend på et alvorligt grundlag. Alvorligt syge coronapatienter klarer sig bedre, end man frygtede, da den første coronabølge ramte Danmark i foråret. En ny undersøgelse viser, at dødeligheden på 37 procent blandt de danske patienter på intensivafdelingerne var relativt lav sammenlignet med opgørelser fra blandt andet England, Italien og USA, hvor dødeligheden var over 50 procent, skriver DR.

"Det er svært at sammenligne lande, men man kan sige, at hvis man endelig bliver alvorligt syg med corona, så er Danmark et godt sted at være," siger Nicolai Haase, der er intensivlæge på Rigshospitalet og en af folkene bag studiet.

I USA reagerer religiøse samfund på Ruth Bader Ginsburgs død. Den liberale højesteretsdommer døde i fredags som 87-årig efter længere tids sygdom, og allerede fredag aften fyldte tonerne af jødiske bønner luften i Washington, da byens borgere spontant mødte op ude foran højesteretsbygningen for at sørge. Ledere fra både jødiske, katolske og muslimske samfund har gennem weekenden hyldet Ruth Bader Ginsburgs store indvirkning på landets retssystem samt hendes lige behandling af alle religioner og etniciteter.

I dagens Kristeligt Dagblad kan du læse en nekrolog om den liberale højesteretsdommer, samt hvordan hendes død kan forværre krisen i det amerikanske demokrati.

Vi bliver i USA, men træder over på en helt anden scene. Det danske tv-program for børn, Ultra Smider Tøjet, har taget en debat om børneopdragelse og kropsforståelse med over Atlanten via The New York Times. I hvert afsnit af programmet klæder voksne personer sig af foran et publikum af børn, der kan stille spørgsmål om deres kroppe. Programmets mission er at give børn et "mangfoldigt billede af kroppe" og være med til at give et andet billede end den perfekthedskultur, som blandt andet findes på sociale medier. Men virker det efter hensigten? Og er det overhovedet nødvendigt? Den amerikanske avis har taget diskussion op her.

I Norge er debatten om kvindelige præster blusset op, efter at domsprovsten i Tromsø, Stig Lægdene, i et debatindlæg har skrevet, at den norske kirke legitimerer diskrimination af kvinder. Han peger på den lave andel af kvindelige præster, men også på at man i Norge ikke har en regel, der forhindrer en i at blive ordineret præst, hvis man har problemer med kvindelige kolleger. Hans indlæg i avisen Vårt Land har affødt mange reaktioner, og nu er flere biskopper gået ind i sagen.

Tilbage i Danmark bør medierne se indad, mener journalist og forfatter Lotte Rosdahl. Hun beskriver i dag i Kristeligt Dagblad, hvordan hver tredje artikel i danske medier om psykisk sygdom udstiller fordomme med sensationsprægede historier om vold og mord. Hver gang hun ser sådanne artikler, bliver hun mindet om en samtale, hun havde med en kvinde et par år tidligere.

”Når medierne bringer voldsomme historier om psykisk sygdom, går jeg rundt til min omgangskreds og fortæller, at jeg ikke er farlig,” sagde kvinden til Lotte Rosdahl.

For selvom én ud af fem har en psykisk sygdom, er der stadig mange fordomme forbundet med at lide af eksempelvis angst, depression eller skizofreni. Medierne bør derfor være med til at give viden, indsigt og nuancer, som kan skabe en større forståelse over for mennesker med psykisk sygdom, skriver hun.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, fortsætter den værdikamp, han blæste til i sommer. I dagens Berlingske går han til angreb på landets biskopper, som han anklager for en ”dybt upassende leflen for islam”. Som eksempler giver han, at biskopper har støttet opførelsen af en moské, holdt åbningstaler ved moskéer og har bifaldet, at en muslim læser op af Koranen under kristne gudstjenester. Derfor opfordrer han kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) til at skride ind med en reprimande over for de pågældende biskopper. Den seneste sag udspringer af en debat i Kristeligt Dagblad, hvor biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen har kritiseret Israel og zionismen.