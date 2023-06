Danmark er verdensmester i konkurrenceevne - igen

Danmark er fortsat verdensmester i global konkurrenceevne.

For andet år i træk indtager Danmark således førstepladsen på listen over verdens mest konkurrencedygtige økonomier.

Det viser en ny rapport, som den schweiziske handelshøjskole Institute for Management Developments (IMD) udgiver hvert år.

- Den årlige karakterbog er uddelt, og det ser godt ud for Danmark, der er en international mønsterelev i mange af disciplinerne inden for global konkurrenceevne, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

Artiklen fortsætter under annoncen

IMD har sammenlignet 64 lande på 256 indikatorer, og for hver indikator er det enkelte land blevet tildelt en karakter.

Rapporten viser, at Danmark scorer højt på områder som åbenhed, infrastruktur, kompetencer og samfundsmæssige rammevilkår.

- Vi har et samfund, der generelt er super velfungerende, og det er en klar styrke for virksomhederne, mener Allan Sørensen.

- Danske virksomheder er med til at vise vejen til, hvordan man kan få et rigt og dynamisk samfund, hvor der samtidig tages stort hensyn til samfundet, medarbejderne og miljøet.

I en spørgeundersøgelse svarer danske virksomheder, at politisk stabilitet, adgang til kompetent og højtuddannet arbejdskraft samt pålidelig infrastruktur er de primære årsager til, at Danmark er et attraktivt land at føre virksomhed i.

Omvendt scorer Danmark lavt på en række andre områder, viser rapporten.

Det gælder særligt inden for prisniveau, skattetryk, arbejdstid og lønomkostninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig fremgår det, at Danmark rangerer som nummer 51 inden for immigrationslovgivning, nummer 46 inden for kvinder i lederstillinger og nummer 61 inden for benzinpriser.

- Hvis Danmark også i fremtiden skal være virksomhedernes foretrukne sted at drive deres forretninger, kræver det, at vi holder fast i vores styrker og gennemfører reformer, der gør op med vores svagheder, mener Allan Sørensen.

- Høje omkostninger og mangel på arbejdskraft kan betyde, at virksomheder kigger mod udlandet i jagten på nye vækstmuligheder.

Danmark har gradvist rykket sig nærmere toppen af listen de senere år.

Således lå landet nummer otte i 2019, nummer to i 2020 og nummer tre i 2021. Sidste år indtog vi for første gang førstepladsen.

Irland og Schweiz ligger henholdsvis nummer to og tre i årets måling.

/ritzau/