Danmark har nu 150.000 elbiler på vejene

Den samlede bestand af elbiler i Danmark nåede i juli over 150.000. Helt præcist nåede antallet op på 151.962 elbiler.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Dermed udgør elbiler i dag fem procent af alle personbiler, mens hver tredje personbil solgt i 2023 er en elbil.

Ifølge Brian Friis Helmer, som er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, vidner udviklingen om en voksende popularitet for de eldrevne biler.

- Det betyder, at hver 20. personbil i dag kører på el. For blot tre år siden var det en ud af 133 biler, som kørte på el. Det går altså virkelig stærkt for salget af elbiler i øjeblikket, og populariteten er stigende blandt danskerne, skriver han i en skriftlig kommentar.

Alene i juli blev der solgt 3516 nye elbiler, viser tallene fra Danmarks Statistik.

I brancheorganisationen Dansk e-Mobilitet glæder man sig over tallene, som ifølge direktør John Dyrby Paulsen viser, at danskerne for alvor har taget elbiler til sig.

- Det er glædeligt og godt, og det viser, at elbilerne har vundet kampen, og at det er fremtidens bil. Hvis man skal gøre tallene endnu bedre, skal man også regne import af brugte elbiler med, som faktisk er ret stor, siger han.

Den stigende popularitet skyldes ifølge direktøren blandt andet, at markedet har fået flere modeller, som danskerne kan vælge imellem.

- Det, vi mangler nu, er modeller i den billigere ende til 200.000 kroner eller under. Det ser ud til, at de kommer, men vi har ikke rigtig set det endnu, siger John Dyrby Paulsen.

Tidligere har et flertal i Folketinget erklæret et mål om, at der i 2030 skal køre en million "grønne" biler rundt i Danmark.

Og med det tempo i salget, som de nye tal peger på, er målet ikke urealistisk, lyder vurderingen.

- Det går meget hurtigere, end mange havde troet, og vi er på vej mod en million elbiler i 2030.

Der er dog bump på vejen derhen, mener direktøren.

I øjeblikket hjælpes elbilmarkedet på vej af en afgiftsfritagelse, der har til formål at gøre elbiler konkurrencedygtige over for benzin- og dieselbiler. Afgiftsfritagelsen står dog til at skulle udfases efter 2025.

- Det danske afgiftssystem kommer til at ændre sig, og afgiften for elbiler kommer til at stige. Det gør, at de bliver relativt dyrere i forhold til fossile biler.

- Derfor kunne vi godt tænke os, at man kiggede på at omlægge det danske bilafgiftssystem, siger John Dyrby Paulsen.

/ritzau/