Danmark havde de højeste forbrugerpriser i EU sidste år

Der er ikke noget at sige til, hvis der var mange danskere, der havde svært ved at få husholdningsbudgettet til at slå til sidste år.

Tal fra Danmarks Statistik og det europæiske statistikbureau Eurostat viser nemlig, at de danske forbrugerpriser var de højeste blandt alle EU-lande sidste år.

De danske priser lå således 49 procent over EU-gennemsnittet, hvilket gør Danmark til det dyreste EU-land at leve i.

Forklaringen er ifølge Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, de høje lønninger, den høje momssats og de høje afgifter.

- De høje danske lønninger gør det dyrere at drive virksomhed, og dermed bliver regningen større for de danske forbrugere.

- Vores moms er i den høje ende og samtidig har vi en række forbrugsafgifter, som gør det mærkbart dyrere at bruge penge i Danmark, siger han.

Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, peger på, hvor Danmark særligt skiller sig ud.

- Det er især bolig, energi og restauranter som er markant dyrere i Danmark end i EU.

- Kød er den eneste varegruppe, der er lidt billigere i Danmark i forhold til gennemsnitsprisen i EU, siger han.

De høje priser opvejes selvfølgelig af de høje lønninger, men udenlandske turister vil opleve Danmark som et dyrt land at tage på ferie i.

Der kan dog være udsigt til, at forskellen til resten af EU mindskes, når regnestykket for 2023 skal gøres op.

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, peger på, at den danske inflation, som var på sit højeste sidste efterår, siden er dalet mærkbart og nu befinder sig omkring nulpunktet.

Blandt de øvrige EU-lande har Irland de næsthøjeste forbrugerpriser, mens Bulgarien, Rumænien og Polen er de billigste lande.

Til gengæld overgår priserne i Schweiz og Island - der ikke er med i EU - priserne i Danmark. De ligger henholdsvis 75 og 62 procent over EU-gennemsnittet.

/ritzau/