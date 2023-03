Danmark kan stå foran stor eksportgevinst efter ny EU-aftale

Det kan blive en kæmpe gevinst for eksport af grønne danske teknologier, at EU-landene skal mindske deres forbrug af energi.

Det vurderer Bendt Bendtsen, som er bestyrelsesformand for energi-interesseorganisationen Synergi.

- Det er godt for både Danmark og klimaet, når dansk teknologi bliver efterspurgt i udlandet. I forvejen reducerer grønne danske løsninger den globale CO2-udledning med 500 millioner tons hvert år, siger han.

Aftalen, som blev indgået fredag, betyder, at EU-landene skal reducere deres samlede forbrug af energi med 11,7 procent frem mod 2030.

Ifølge en undersøgelse foretaget af EA Energianalyse for Synergi kan EU-aftalen sende op mod 100 milliarder ekstra eksportkroner til de danske virksomheder, som producerer grønne og energieffektive teknologier.

- Danmark kan se frem til en øget eksport af alt fra vinduer, termostater, rockwoolballer, intelligente varmesystemer og monitorering af varmesystemer, klimasystemer i bygninger og så videre. Det er et meget bredt spekter, siger Bendt Bendtsen.

Og det er ikke uvant for de danske virksomheder, at udlandet har brug for dansk hjælp. Ifølge Bendt Bendtsen tjener de store danske virksomhederne nemlig ikke pengene på grønne teknologier inden for landets grænser.

Ud over at være en god aftale for de danske virksomheder, vil den nye EU-aftale også være god for den enkelte dansker.

- Hvis vi kan få nedsat forbruget, øger vi forsyningssikkerheden, og så vil vi også se faldende priser på energi. Set fra min stole er det en situation, som danskerne vinder på i sidste ende, siger Bendt Bendtsen.

EU-Parlamentet havde på forhånd ønsket et mål i energibesparelsen på 14,5 procent, mens medlemslandene ønskede ni procent.

Bendt Bendtsen, som er tidligere EU-parlamentariker, er ikke overrasket over, at aftalen er landet på 11,7 procent. Det er nemlig midt imellem parlamentet og medlemslandenes to forslag.

- Jeg er faktisk overrasket over, at vi er landet på et så højt niveau, som vi er landet på, siger han.

- Jeg synes, at de danske parlamentarikere i Bruxelles har gjort et fantastisk stykke arbejde. Niels Fuglsang, som har været chefforhandler på det her, har gjort det fantastisk.

