Danmark opgiver at føre straffesag mod formodede pirater

I hvert fald to af de formodede pirater, som er blevet tilbageholdt på fregatten "Esbern Snare" i Guineabugten ud for det vestlige Afrika, skal løslades.

Den enes advokat, Niels Anker Rasmussen, oplyser til Ekstra Bladet, at der er såkaldt tiltalefrafald. Det betyder, at anklagemyndigheden ikke vil retsforfølge ham, forklarer han.

- Man anser ham for skyldig, men man vil ikke retsforfølge ham, siger advokaten til Ekstra Bladet.

Advokat Irene Zehngraff, der repræsenterer en af de andre formodede pirater, oplyser til Ritzau, at også hendes klient skal løslades. Hun fik beskeden torsdag formiddag.

De to formodede pirater blev sammen med to andre formodede pirater tilbageholdt på fregatten i november.

Den ene af dem blev såret. Han blev i december bragt til et hospital i Ghana, da det ikke længere var sundhedsmæssigt forsvarligt at have ham om bord.

Ifølge anklagemyndighedens sigtelse angreb de den 24. november danske soldater, som var om bord på en mindre båd, i Guineabugten. De formodede pirater blev sigtet for drabsforsøg. De nægter sig skyldige.

Angrebet fik de danske styrker til at åbne ild. Fire formodede pirater blev dræbt, og det menes, at yderligere en formodet pirat er faldet over bord, mens de fire andre altså blev tilbageholdt.

Københavns Byret har vurderet, at mistanken er begrundet. Retten har besluttet, at de skal være frihedsberøvet. Varetægtsfængslingen er dog sket in absentia - altså uden at de selv er fysisk til stede i Danmark. Fristen var sat til at udløbe 19. januar.

Fra politisk side er det blevet kritiseret, at regeringen besluttede at sende fregatten ud på missionen uden på forhånd at have indgået aftaler med lande i regionen.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, har således gjort opmærksom på de manglende aftaler om udlevering af eventuelt tilfangetagne personer.

- Grunden til, at man ikke har lavet en aftale, er, at de godt ved, at det er rigtig, rigtig svært at gøre, har hun sagt.

Allerede i november mente juridiske eksperter, at det var tvivlsomt, at Danmark ville retsforfølge de formodede pirater.

- Jeg tror, der vil blive arbejdet hurtigt for at sikre, at den danske stat ikke skal retsforfølge piraterne, sagde Katja Lindskov Jacobsen, der er forsker i maritim sikkerhed og pirateri på Københavns Universitet.

Også Birgitte Feldtmann, der er professor i havret ved Aalborg Universitet, har tvivlet på, at Danmark ville føre straffesager mod de tilfangetagne.

- Selv om Danmark har jurisdiktion til at retsforfølge piraterne, har man fra politisk side tidligere ikke villet retsforfølge i Danmark, blandt andet fordi det kan være en udfordring at sende piraterne hjem igen efter afsonet straf, sagde hun i november.

/ritzau/