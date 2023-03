Danmark sætter rekord i europæiske patentansøgninger

Store danske virksomheder som Vestas og Novo Nordisk er ganske flittige til at sende europæiske patentansøgninger afsted.

Det viser nye tal fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO).

De to giganter er stærkt medvirkende til, at Danmark sidste år lå helt i top blandt europæiske lande, når man måler på antallet af patentansøgninger per en million indbyggere.

Sidste år blev der samlet indsendt 2622 europæiske patentansøgninger fra danske ansøgere. Det er 0,6 procent flere end året før og er ny rekord.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at Danmark ligger foran lande som Holland og Tyskland i opgørelsen. Kun Schweiz og Sverige sendte flere europæiske ansøgninger afsted per en million indbyggere sidste år.

Ifølge Flemming Kønig Mejl, enhedschef for politik, jura og internationalt samarbejde hos Patent- og Varemærkestyrelsen, er patenter vigtige for at få afsat danske løsninger og produkter på eksportmarkederne.

- De er med til at beskytte virksomheder mod kopiering og har stor betydning for, om en virksomheds markedsandele øges, siger han.

- Så det er glædeligt, at man fortsat har investeret i innovation og patenter selv under de sidste års vanskelige vilkår.

- Det viser bare, at danske virksomheder er gode til at prioritere forskning og udvikling. Det er også noget af det, som vi lever af i Danmark, og som er med til at skabe arbejdspladser.

Vindmølleproducenten Vestas var sidste år den danske virksomhed, som indsendte flest europæiske patentansøgninger. Det var også tilfældet året før.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt indsendte virksomheden 176 ansøgninger sidste år.

Den danske enzymproducent Novozymes har været nummer to på den liste de seneste år, mens medicinalvirksomheden Novo Nordisk ligeledes ligger i toppen.

- Tallene bekræfter endnu engang, at energiteknologi og life science er nogle af Danmarks styrkepositioner og områder, hvor innovationen virkelig drives frem, og arbejdspladser skabes, siger han.

- Men vi kan også se en stor og interessant vækst i patentaktiviteten inden for andre områder som for eksempel computerteknologi.

/ritzau/