Danmark sender sag om kinesisk handelsplatform til EU

Danmark har sendt en sag om den kinesiske nethandelgigant Temu til Europa-Kommissionen og det irske DSA-tilsyn.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Temu er en platform med over 45 millioner månedlige brugere inden for EU, og Europa-Kommissionen har netop udnævnt platformen som en ”meget stor onlineplatform”. Det giver Temu og de øvrige platforme i denne kategori et særligt ansvar, siger styrelsens direktør, Jakob Hald, i pressemeddelelsen.

En række europæiske forbrugerorganisationer - blandt andre Forbrugerrådet Tænk - har klaget over internetplatformen til myndighederne.

På baggrund af klagen har det danske tilsyn med EU-forordningen Digital Services Act (DSA) foretaget indledende undersøgelser af Temu.

Sagen er blevet sendt videre til EU, fordi tilsynet mener, at Temu muligvis overtræder reglerne i DSA.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver ikke konkret i pressemeddelelsen, hvilke af reglerne i DSA, som man mistænker, at Temu muligvis kan have brudt.

I stedet lyder det, at reglerne har til formål at sikre, at der kun sælges lovlige og sikre produkter til EU.

Da klagen fra forbrugerorganisationerne blev sendt, lød det, at organisationerne blandt andet mener, at Temu bruger manipulerende designs.

Temu blev i første kvartal af 2024 den tredjemest populære webshop i Danmark ifølge en analyse fra Dansk Industri.

Platformen blev stiftet af den kinesiske milliardær Colin Huang i 2022. På Temu kan man købe produkter direkte fra producenterne.

Temu har tidligere fået kritik, da paraplyorganisationen Toy Industries of Europe (TIE) i en test vurderede, at 18 ud af 19 stykker legetøj fra Temu var farlige for børn.

Den kinesiske platform afviste kritikken.

/ritzau/