De danske virksomheders muligheder for at konkurrere med rivalerne i udlandet er helt i top, viser ny liste.

Danmark topper for første gang global konkurrenceevneliste

For første gang nogensinde indtager Danmark førstepladsen på en liste over verdens mest konkurrencedygtige økonomier, som den schweiziske handelshøjskole Institute for Management Developments (IMD) udgiver hvert år.

Danmark, som sidste år lå på en tredjeplads, rykker dermed foran rivalerne fra USA og Singapore.

- Den flotte placering er udtryk for, at vi på mange måder har et utroligt velfungerende samfund og nogle meget stærke virksomheder, siger Dansk Industris (DI) cheføkonom, Allan Sørensen, til erhvervsmediet DI Business.

Han mener, at det især kom til udtryk under pandemien, hvor det var muligt at holde Danmark kørende. Blandt andet takket være omstillingsparate virksomheder, motiverede medarbejdere og en høj grad af digitalisering.

Danmark har gradvist rykket sig nærmere toppen af listen fra det anerkendte IMD de senere år. Således lå vi nummer tre i 2021, nummer to i 2020, nummer otte i 2019 og nummer seks i 2018. Der er 63 lande i målingen.

Hvis Danmark skal holde fast i førstepladsen, er det vigtigt, at vi fortsætter med at reformere samfundet, mener Allan Sørensen.

- Virksomhederne kæmper med kapacitetsproblemer, stigende omkostninger og stor mangel på arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi får sænket vores høje skatter og afgifter samt øget adgangen til arbejdskraft, siger han til DI Business.

Ifølge DI er en af løsningerne, at der åbnes for, at flere dygtige udlændinge kan komme til Danmark og arbejde, mens det også er afgørende at få nedbragt den offentlige beskæftigelse til samme niveau som før coronapandemien.

Listen fra IMD er et resultat af en række faktorer, som hvert enkelt land er målt på - blandt andet baseret på rundspørger blandt tusindvis af eksperter og ledere i erhvervslivet.

Danmark scorer blandt andet højt på en modstandsdygtig økonomi, lov og orden, socialt ansvar, stabilitet, sammenhængskraft, fravær af korruption, åbenhed for handel, omstillingsparathed, efteruddannelse og motiverede medarbejdere.

Der er omvendt også nogle områder, hvor Danmark scorer meget lavt.

Danske virksomheder har således høje omkostninger til løn og skat, og sammen med lav arbejdstid og en stor offentlig sektor er det blandt udfordringerne for Danmarks konkurrenceevne.

Evnen til at tiltrække investeringer fra udlandet er ligeledes en hæmsko for dansk økonomi, mener IMD.

