Danmark vil have brite udleveret efter dødelig skibskollision

Et britisk besætningsmedlem sigtes for uagtsomt manddrab og grov uagtsomhed i forbindelse med skibskollision.

En britisk mand, som var om bord på fragtskibet "Scot Carrier", der natten til mandag kolliderede med det danske skib "Karin Høj", er fredag blevet varetægtsfængslet in absentia.

Det har Københavns Byret besluttet.

Kollisionen skete mellem Bornholm og den svenske by Ystad.

Det britiske besætningsmedlem sigtes for uagtsomt manddrab og grov uagtsomhed i sejladsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når en sigtet fremstilles i et grundlovsforhør in absentia, dækker det over, at personen ikke er til stede.

Når man bliver varetægtsfængslet in absentia, og man befinder sig i udlandet, bliver der desuden ikke fastsat nogen frist for fængslingen, andet end at man skal fremstilles for en dommer inden for 24 timer, efter man er blevet bragt til landet.

Anklageren i sagen, Anders Larsson, har meddelt, at briten skal udleveres til Danmark. Det skyldes, at også de svenske myndigheder har vurderet, at man kan føre en straffesag mod manden. Her blev han varetægtsfængslet i 14 dage torsdag.

En dansk sømand mistede livet i ulykken. En anden er fortsat savnet.

Den omkomne blev fundet i skroget på "Karin Høj", da dykkere kunne undersøge det kæntrede fartøj.

Rederiet Scotline Marine Holdings, der ejer "Scot Carrier", oplyste tidligere i en skriftlig udtalelse, at to fra besætningen om bord havde alkohol i blodet. Det fremgår også af afgørelsen fredag, at briten havde en promille på knap 0,5.

- I overensstemmelse med procedurerne er alle besætningsmedlemmer på "Scot Carrier" blevet testet for alkohol og stoffer. To medlemmer af besætningen havde en højere promille end tilladt, skrev Scotline på sin hjemmeside.

Her tilføjes det, at rederiet har nultolerance over for brud på reglerne om at være påvirket om bord på skibe.

Også en kroatisk mand er mistænkt for spritsejlads.

De to anholdte personer blev allerede frihedsberøvet mandag. Den kroatiske statsborger er født i 1965, mens briten er født i 1991. Derudover er det sparsomt med oplysninger om de to.

/ritzau/