Danmark vil hente milliarder målrettet grønne tiltag

Danmark vil som et af de første lande i Europa udstede grønne statsobligationer. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

En statsobligation er groft sagt en måde, staten låner penge. Det sker allerede, men ved de grønne af slagsen er indtægten øremærket.

Et beløb svarende til provenuet ved salget skal gå til grønne statslige udgifter, som understøtter produktionen af bæredygtig energi og den grønne omstilling af transportsektoren, oplyses det.

De grønne udgifter, som pengene kan gå til, bliver gennemgået og fastlagt en gang om året efter vedtagelsen af finansloven.

For at kunne blive tilføjet skal de leve op til flere kriterier, som lægger sig tæt op ad kommende lovgivning fra EU.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er glad for det nye program. Næste år skal det dække statslige udgifter for op mod 12 milliarder kroner.

Til sammenligning vurderes staten i år at have et finansieringsbehov på 307 milliarder kroner. 110 milliarder af dem skulle findes ved at udstede statsobligationer.

- På denne måde kan Danmark være med til at sætte en høj standard for grønne finansielle produkter i den finansielle sektor, siger ministeren i meddelelsen.

Ifølge nationalbankdirektør Signe Krogstrup er markedet for grønne obligationer og grøn finansiering vokset markant de senere år. Hun er glad for, at Nationalbanken kan være med til at understøtte udviklingen.

- Med en grøn statsobligation udbyder staten et produkt, der er i høj kurs blandt investorer, og som kan understøtte en bred og veldiversificeret investorbase, siger hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/