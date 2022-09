Danmark vinder civil retssag mod Sanjay Shah i Dubai

Forretningsmanden Sanjay Shah og en række andre personer og selskaber i udbyttesagen skal betale mere end otte milliarder kroner tilbage til Danmark.

Det er blevet afgjort i en civil retssag, som Danmark fører i Dubai. Det skriver DR torsdag eftermiddag.

Skattestyrelsen bekræfter afgørelsen over for mediet.

For få dage siden afviste en domstol i De Forenede Arabiske Emirater at udlevere Sanjay Shah til retsforfølgelse i Danmark.

Men parallelt med udleveringssagen har de danske skattemyndigheder altså ført en civil retssag i Dubai.

Formålet med den civile sag har ikke været at sanktionere forretningsmanden, men at hente stjålne midler tilbage til den danske statskasse.

Britiske Sanjay Shah ønskes udleveret til Danmark, da han er anklaget for at have en hovedrolle i udbyttesagen.

I sagen udbetalte de danske skattemyndigheder refusion af udbytteskat, uden at ansøgerne reelt havde krav på det.

Sanjay Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner. Der er planlagt en retssag mod ham ved Retten i Glostrup med første retsdag i august 2023.

Retten i Dubai afviste mandag udlevering af Sanjay Shah med en begrundelse om, at der manglede dokumenter fra den danske efterforskning. Det har Ekstra Bladet og TV 2 kunnet berette efter at have set kendelsen.

Kendelsen fra civilretten i Dubai er ikke endelig. De involverede parter har mulighed for at anke den, skriver DR.

Samlet har den danske statskasse mistet 12,7 milliarder kroner i forbindelse med udbyttesagen.

Sanjay Shah er én af en række udenlandske forretningsmænd, som menes at stå bag.

Selv om en udlevering af Sanjay Shah foreløbig er blevet afvist, er sidste punktum ikke sat i den sag endnu. Således har anklagemyndigheden i De Forenede Arabiske Emirater mulighed for at anke afgørelsen.

Hovedpersonen blev anholdt og varetægtsfængslet i begyndelsen af juni. Det er uvist, om han stadig er fængslet.

Således oplyste en af hans danske advokater, Mikael Skjødt, så sent som torsdag til Ritzau, at han ikke ved, om Sanjay Shah er blevet løsladt efter afgørelsen om ikke at udlevere ham fra Dubai.

- Vi har ikke fået nogen melding om hverken det ene eller det andet. Hverken at han er blevet løsladt, eller at en dommer skal have besluttet, at han fortsat skal være fængslet, lød det fra advokaten.

Sanjay Shah nægter sig skyldig i anklagerne mod ham.

