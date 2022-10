Tidens hotteste mode er som snydt ud af næsen på 00'erne. Det er et velkendt fænomen, at moden går igen, for store tendenser trækker altid på fortiden, siger ekspert

00'erne har ringet. De vil have deres tøjstil tilbage

Trods årstidernes skiften mod koldere vejr, kan man lige nu møde ganske mange bare maver i gadebilledet. Øjnene vil sandsynligvis også spotte adskillige posede og lavtaljede bukser, glitrende smykker fyldt med rhinsten, skinnende læber og pastelfarvede, gennemsigtige solbriller. Et kort øjeblik kan det næsten føles som at være landet i en tidslomme fra 2004, for tidens hotteste mode finder sin inspiration i 00'erne.

Det er første gang, at lige netop den periode får en renæssance, men det er langt fra et ukendt fænomen, at modetendenser går igen. Mange andre årtier har også fået en tur i modemanegen i de senere år.