1-5 stjerner: Skal forældre kunne anmelde vuggestuer og børnehaver digitalt?

Nordjyske Mette Topholm har lavet hjemmesiden Voressmaa.dk, hvor forældre kan anmelde dagtilbud med stjerner fra 1-5. Siden skal hjælpe forældre med at føle sig klædt på, når de skal vælge vuggestuer og børnehaver, men konceptet møder kritik for at være "Trustpilot" for pasningstilbud

Jeg mener bestemt, at man som forældre frit skal kunne evaluere dagtilbud. Det sker jo i et eller andet omfang allerede mundtligt og på sociale medier. Jeg synes, det at få en digital, moderne struktur på den del tjener til alles bedste. Selvfølgelig i første omgang forældrene, for hvem det kan være frustrerende at flytte til en ny by og vælge dagtilbud for sine børn. Det er helt oplagt, at man som forældre skal kunne søge erfaringsudveksling og viden fra andre forældre.

Men institutionerne får også selv en mere direkte adgang til, hvad forældrene egentlig værdsætter hos dem ved at følge platformen, ligesom konkurrence-elementet også kan gøre, at gode og værdsatte ideer ét sted kan opdages af andre. Det er også en direkte fordel for den offentlige administration og politikerne, at man får et præsent billede af, hvordan forældrene vurderer de enkelte pasningstilbud. Kommunernes evalueringer kan være meget uigennemsigtige og bureaukratiske.