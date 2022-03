1. juni skal danskere stemme om at afskaffe forsvarsforbehold

Statsminister Mette Frederiksen anbefaler "kraftigt" at stemme ja til at afskaffe forsvarsforbehold 1. juni.

Der skal være folkeafstemning den 1. juni om, hvorvidt Danmark skal afskaffe sit EU-forbehold på forsvarsområdet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde søndag aften i Spejlsalen i Statsministeriet.

- Vi vil være med helhjertet, fuldtonet, uden forbehold, siger hun.

Det er regeringen, Venstre, De Konservative, SF og De Radikale, som er blevet enige om en række punkter angående dansk sikkerhedspolitik, herunder at kalde til folkeafstemning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsvarsforbeholdet betyder blandt andet, at Danmark ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.

Danmark deltager ikke i EU's militære operationer, finansierer dem ikke og stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU-ledede indsatser i konfliktområder.

Danmark deltager dog i civile missioner, som hidtil har udgjort størstedelen af EU's missioner.

Danmark har fire EU-forbehold. Foruden det fælles forsvar er det forbehold for euroen, retssamarbejdet og unionsborgerskab. Det er dog alene forsvarsforbeholdet, der lægges op til en afstemning om.

Det sker, som en direkte konsekvens af, at Rusland for halvanden uge siden invaderede Ukraine.

Krigen har skabt frygt i store dele af verden, og den har ifølge de fem partier ført til, at alle i den vestlige verden bør gøre op, hvad de kan gøre.

- Når der skal træffes beslutninger om Danmarks sikkerhed i EU, så skal Danmark da være med, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Statsministeren mener, at Danmark bør indgå fuldgyldigt på forsvarsområdet i EU-samarbejdet. Hun anbefaler kraftigt at stemme for, siger hun.

- For mig som statsminister er det mere en værdimæssig beslutning om at være med i samarbejdet uden forbehold, siger Mette Frederiksen.

Hun uddyber, at det har været muligt for Danmark hidtil at navigere i at deltage i noget - det kan eksempelvis have været de civile missioner - mens vi har holdt os ude af andet.

Foruden forsvarsforbeholdet er regeringen og de fire partier blevet enige om at øge forsvarsbudgettet, så Danmark i 2033 bruger to procent af bruttonationalproduktet (bnp) op forsvaret.

I aftalen indgår også at Danmark skal blive uafhængig af russisk gas hurtigst muligt.

/ritzau/