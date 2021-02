10 aktiviteter til din vinterferie, som nedlukningen ikke forpurrer

Vinterferien er i denne uge skudt i gang for en del skoleelever og deres forældre. Hvis du mangler idéer til aktiviteter til en vinterferie under nedlukning, så læs denne guide

Uge 7 og 8 er lig med vinterferie for mange danskere. Under normale omstændigheder ville den kunne byde på museumsbesøg, biografture og udflugter – eller måske endda udenlandsrejser og skiferier.

Det bliver ikke realiteten i år, og det kan være svært at skabe en feriestemning, hvor vinterferien ikke bare bliver det samme som corona-hverdagen. Men det er vigtigt at forsøge at skabe en forskel. Derfor har Kristeligt Dagblad samlet 10 tips til aktiviteter, du kan lave under din ferie.

1. Besøg lysfestivallen i København

Hovedstaden lyses i disse dage op af smukke lysdesign i alverdens farver, når Copenhagen Light Festival hver aften tænder installationer fra 17.30 til 22.30 frem til den 27. februar.

Lyskunsten opleves bedst på gåben, og på festivalens hjemmeside er det muligt at finde ruter, der guider til en anderledes måde at opleve de kolde vinteraftener på. Der eksperimenteres med lys og bevægelse, og ved nogle installationer bruges også lyd til at forstærke oplevelsen.

Lysfestivalen kan tilgås gratis de fleste steder.

2. Tag til online-quiz eller lav din egen

Er du glad for at quizze? Her kan du finde et udvalg af Kristeligt Dagblads quizzer om alverdens emner - det er også muligt at gå på opdagelse i quizzer inden for kristendom og religion specifikt.

Hvis du i højere grad leder efter følelsen af at sidde på en bar og quizze, så inviterer Kolding Bibliotek til en online pub-quiz med krimier som tema. Det foregår den 19. februar klokken 19-20.30, og det er gratis at være med. Man skal bare huske at tilmelde sig senest dagen inden.

De quizzer også online i Vejle den 18. februar. Her er temaet ’Musikquiz – One Hit Wonders!’. Det starter klokken 19, og det er gratis at deltage, men kræver en tilmelding.

På Randers Hovedbibliotek inviterer man også til online-quiz den 19. februar klokken 19. Her er temaet mere lokalt og handler om Randers by og dens historie. Det er også gratis at deltage, og du klikker bare på linket, når det er tid til quiz.

Du kan også selv agere quiz-master for dine venner og familie og invitere dem på quiz-aften. Lav din egen quiz om musik, geografi, historie eller måske dem, som deltager. Kun fantasien sætter grænser. Hvis man ikke selv gider at lave quizzen, kan man bruge quiz-app’en Kahoot, som har quizzer i deres arkiv. Man kan søge efter ’dansk’ eller ’Danmark’, hvis man gerne vil finde en quiz på dansk.

3. Lav softice ude i snelandskabet

Med få redskaber er det muligt at lave sin egen softice ude i sneen. Alt du skal bruge – udover ingredienserne til selve isen – er snevejr, en skål/gryde, salt og en røreske.

Fordelingen mellem salt og sne skal være 1:5 for at få det gode resultat. Når sne og salt blandes, bliver det til en slags ismaskine, fordi saltet køler sneen endnu mere ned. Når dette er gjort, skal du blot stille en skål oven på sne- og saltblandingen. Læg ingredienserne i skålen og pisk i omkring 10 minutter. Når fløden begynder at være den rette konsistens, kan du tilføje det fyld, som du synes er mest lækkert. Det kan for eksempel være chokolade, cookies, nødder eller bær.

Ingredienser til softice:

En halv liter fløde

Tre spiskeske flormelis

To teske vaniljesukker

Tre æggeblommer

3. Skab biografstemning hjemme i stuen

Mens mange savner at kunne se film på det store lærred, kan man i stedet prøve at skabe biografstemning derhjemme. Så slipper man også for forstyrrelser fra andres raslen med slikposer eller slubren af sodavand.

Til biografen hører naturligvis popcorn, og ønsker du at få dem til at smage lidt mere af dem fra biografen, anbefales det at tilberede dem i kokosolie eller klaret smør. Hvis du har lyst til at prøve noget andet end de klassiske saltede popcorn, kan du lave varianter med krydderier.

Når popcornene og drikkevarerne er klar, mangler kun det vigtigste element: filmen. På bibliotekernes digitale tilbud Filmstriben kan du se gratis film og serier med dit bibliotekslogin.

Filmene er inddelt i brugervenlige kategorier, og der er både noget for børn og voksne. For de små er der for eksempel tegnefilmen "Hodja fra Pjort", eller Astrid Lindgrens "Ronja Røverdatter" og "Brødrene Løvehjerte". For det voksne publikum anbefales Oscar-vinderen "Parasite" og de to nyere film "Sangklubben" og "Kød & Blod", hvis biografpremierer blev ramt af nedlukningen.

5. Find en vandrerute i dit nærområde

Hvis du ikke allerede er en af de mange danskere, der er begyndt at gå flere ture i denne tid, så er vinterferien en god anledning. I øjeblikket strømmer københavnerne til Amarminoen, som er en 27 kilometer lang vandrerute rundt om Amager, der åbnede i efteråret. Hvis du tager hele ruten, bliver det et heldagsprojekt, men det er også muligt at tage enkelte etaper.

Bor du ikke i nærheden af Amager, kan du tjekke landets andre mange smukke vandreruter ud her. Naturstyrelsen har udgivet et kort over vandreruter i hele landet og samlet de 100 smukkeste og mest spændende, hvor lokale naturvejledere kommer med inspirerende og praktiske tips.

Husk at klæde dig godt på, og at tage madpakke og rigeligt at drikke med.

6. Lyt til stærke fortællinger på din gåtur

Savner du at besøge museerne? Mens vi venter på, at museerne igen kan åbne, kan du tage på byvandringer og opleve din by på en ny måde.

I Odense er det oplagt at gå i H.C. Andersens fodspor. Med app’en Motes bliver du guidet rundt til betydningsfulde og indflydelsesrige steder for den verdenskendte digter. Ruten består af en række punkter, der hver indeholder en fortælling om stedet. App’en viser dig vej, og du kan undervejs opleve historier i form af lyd, video, billeder og tekst. Husk at slå Bluetooth til på din telefon af hensyn til kortfunktionen.

På Sydfyn kan du vandre gaderne tynde, mens du lytter til dramatiserede fortællinger. BaggårdTeatret i Svendborg har lavet en audio walk, hvor fortælleren – som en instruktør – guider publikum til at slentre og betragte udsigterne. Dermed kan du opleve en "usynlig" teaterforestilling, mens du vandrer.

I forestillingen "Sundets stilhed" instruerer Lars Mikkelsen et teater, der krydser sporene af seks sydfynske forfattere: Bertolt Brecht, Karin Michaëlis, Tom Kristensen, Josefine Ottesen, Mikael Josephsen og Jesper Wung-Sung. Startdestinationen er Svendborg Havn, ruten er 6 kilometer (tager 2,5 time til fods), og det koster 79 kr.

7. Tag på virtuel højskole: Zoom-Zumba og diverse forelæsninger

Fællesskaber, trivsel og frihed er under pres, når verden er lukket ned. Det mærker de tydeligt på landets højskoler. Som et lille plaster på såret har de lavet en virtuel, landsdækkende højskole, der kan bringe oplivning og oplysning til danskerne.

I denne uge er det således muligt at komme til foredag med underviser på Grundtvigs Højskole Kim Faurschou under navnet "Ansigtets sprog", der handler om, at vores kropssprog og mimik på brutal vis afslører vores inderste følelser. Gennem forelæsningen viser han eksempler fra kendte politikere, der rammes af denne mekanisme.

Er du mere til bevægelse, er det muligt at dyrke Zumba og Thai Bo hjemme fra din egen stue. I Zumba danses forskellige dansestilarter til musik. Thai Bo er en træningsform, der er inspireret af bokseverdenen, hvor man gennem koreografi udfører forskellige slag og spark. Det er gratis at deltage, og niveauet er sat, så alle kan være med.

8. Brug naturen som dit spisekammer

Hvis I mangler inspiration til aftensmaden, redder Madløbet i Sønderborg Kommune jer. MADLØB er et orienteringsløb, hvor man skal ud i skoven og gætte ingredienser. Der findes fire orienteringsløb i Sønderskoven Als, Gråstenskovene, Kær Vestermark og i Nørreskoven Als. Hver rute er 2-3 kilometer lang med 6-10 poster, hvor der skal gættes ingredienser, og naturvejledere har tilføjet information, som kan bidrage til læringen. Orienteringsløbet kan opleves helt frem til uge 10. Ved sidste post afsløres opskriften, og så skal det sidste til aftensmaden blot handles ind, før man kan begynde på madlavningen i sit køkken.

Bor du ikke i nærheden af Sønderborg, men vil gerne udnytte naturen som et spisekammer, så kan du finde gode råd til at sanke på hjemmesiden VILD MAD. Det er lige nu oplagt at plukke løgkarse-blade. Se herunder, hvordan man nemmest finder planten.

9. Observer det mørklagte himmelrum

Vinterferien er perfekt til at udforske stjernebilleder, fordi solen går tidligt ned, og børnene derfor ikke skal blive længe oppe for at opleve den stjerneklare nat. Få overblik over stjernehimlens udseende og aktuelle begivenheder i februar på stjernehimlen.info. Ved at læse om fænomenerne, bliver det lettere at vide, hvad man skal spejde efter.

10. Se teaterforestillinger fra Det Kongelige Teater

Danmarks nationalscene har åbnet de virtuelle døre for alle interesserede. På hjemmesiden KGL Xtra kan du streame en række udvalgte forestillinger lige fra klassiske, eviggyldige forestillinger som ”Svanesøen” og ”Romeo og Julie” til den moderne og anmelderroste musikforestilling ”Højskolesangbogen”, der handler om vores fælles musikarv, og hvordan den kan styrke os i en krisetid.

Alle forestillinger kan streames gratis.