10 millioner kroner til plan mod voksende problem med ensomhed

Ensomhed er et problem i Danmark, og det er et voksende problem. Derfor er vi i fællesskab som samfund nødt til at forholde os til det.

Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag (S), der nu vil have lavet en national ensomhedsstrategi i Danmark.

- Det er en strategi, der skal gå ud bredt, hvor vi slår fast, at for det første må der ikke være det tabu, der er omkring ensomhed, og for det andet er det noget, vi er nødt til at håndtere i fællesskab, siger Astrid Krag.

Konkret forestiller regeringen sig at lave en såkaldt ensomhedsalliance med relevante organisationer, kommuner og andre, der kan spille en rolle.

- Vi lægger op til, at den til næste år skal have 10 millioner kroner at arbejde med i forhold til at lave lokale partnerskaber og bygge på de vigtige indsatser, der er derude. Og komme med anbefalinger til, hvad vi kan gøre som samfund, så det her ikke er den enkeltes problem, men noget vi tackler i fællesskab.

Under coronapandemien blev ensomhed hos særligt ældre men også skolebørn, der var hjemsendt, et tema.

Men en analyse fra 2020 foretaget af Defactum under Region Midtjylland anslog, at omkring 380.000 personer i Danmark føler sig ensomme.

Analysen var baseret på data fra 2017, men kun fra fire ud af fem regioner.

I juni henvendte 77 danske organisationer anført af Røde Kors og Ældresagen sig til Folketinget og ministeren med et krav om, at der skal laves en politisk strategi mod ensomhed.

Derfor glæder Astrid Krags udmelding Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

- Jeg har svært ved at skjule min begejstring for, at det nu ser ud til der arbejdes med at lave en national ensomhedsstrategi.

- Vi ved fra forskningen, at det ikke er noget vi skal tage for let på. En svært ensom lever i gennemsnit 10 år mindre end personer med mange sociale kontakter. Så det er et stort samfundsproblem.

Anders Ladekarl peger på, at det vigtigste i en national strategi er, at den rent faktisk bliver national.

- Vi skal tænke ensomhed og inklusion ind i vores aktiviteter på tværs af sektorer og organisationer. Skabe fysiske rum, så det er nemmere at være sammen og på alle måder tænke ensomhed ind, når man laver planer på alle mulige andre områder, siger han.

Ensomhedsstrategien er en del af regeringens finanslovsforslag.

/ritzau/