10. oktober får DR's ansatte vished om fyringer efter spareplan

Fællestillidsfolk i DR er dybt bekymrede ved udsigten til, at 400 stillinger skal skæres i DR.

Der venter tillidsfolk i DR en travl tid i de kommende uger, hvor en spareplan skal tage konkret form.

Der skal skæres 400 stillinger, men hvor mange af dem, der ender med fyringer, skal nu forhandles på plads. Det står klart tirsdag, hvor DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn har præsenteret spareplanen, der er en konsekvens af det seneste medieforlig.

Fællestillidsmand Stig Paulsen, der repræsenterer to tredjedele af de ansatte i DR, der ikke er journalister, vil ikke kommentere planen, før 10. oktober, hvor konsekvenserne for de ansatte vil stå klart.

- Men det er en kæmpe stor plan og rigtig mange penge, der skal findes bredt i organisationen, siger han.

Journalisternes fællestillidsmand, Henrik Friis Vilmar, siger, at selv om der på forhånd var ventet voldsomme besparelser, så gør det ondt alligevel.

- Nogle er lettede, og andre er rystede. Nogle kan se, at de er i alvorlig risiko for at miste deres arbejde, mens andre måske går fri, siger han.

- Jeg synes, at satsningen på det digitale område er rigtig set. Det er den rigtige vej at gå. Men jeg er ked af de ting, der bliver skåret væk, og at ansatte bliver hårdt ramt, siger Henrik Friis Vilmar, fællestillidsmand for journalisterne i DR.

Spareplanen betyder konkret, at DR går fra seks til tre tv-kanaler. DR 3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale universer. Antallet af radiokanaler går fra otte til fem. Samtidig lukkes flere udsendelser.

Der gennemføres besparelser i DR for 420 millioner kroner årligt, når spareplanen er fuldt indfaset i 2021.

