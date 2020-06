Det er i dag præcis 100 år siden, at Sønderjylland formelt blev genforenet med Danmark. I anledning af genforeningsjubilæet har Kristeligt Dagblad bedt fire sønderjyder forklare, hvad danskhed betyder for dem. Fælles for dem er, at tidligere tiders spændinger og stridigheder i dag er erstattet af sameksistens