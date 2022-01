100 år efter: Insulin har reddet millioner af menneskeliv

Det er tirsdag 100 år siden, at to canadiske forskere gav en 14-årig en indsprøjtning med en brunlig væske, der senere reddede hans liv

For præcis 100 år siden i morgen – den 11. januar 1922 – fik en 14-årig canadisk dreng ved navn Leonard Thompson en indsprøjtning med en brunlig væske frembragt ved et oprenset ekstrakt fra en kalvs bugspytkirtel. For første gang var et menneske forsøgt behandlet med insulin.

Væsken skulle redde Leonard Thomsons liv. Den canadiske dreng lå i diabetisk koma, og hans krop var ved at sætte ud, da hans forældre tillod indsprøjtningen, som skulle sænke hans faretruende høje blodsukker. Behandlingen virkede dog ikke efter planen.

De to forskere, Frederick Banting og Charles Best, måtte forsøge igen, og 12 dage senere lykkedes det med en bedre oprenset ekstrakt. Leonard Thompsons blodsukker faldt med det samme, og han fik det bedre.

Senere på året – i december 1922 – kunne de to forskere berette i tidsskriftet British Medical Journal, at de med succes havde behandlet 50 diabetikere med insulin, hvoraf de 10 af dem var blevet vækket fra deres koma som følge af behandlingen.

Siden da har insulin reddet millioner af mennesker verden over, og det kan ifølge Jens Juul Holst, professor ved biomedicinsk institut på Københavns Universitet, ikke overvurderes, hvor vigtig en opdagelse der var tale om.

”Det var en fantastisk opdagelse, som var livsreddende for patienter med type-1 diabetes og faktisk også for patienter med type-2 i de senere stadier af sygdommen. Det er ekstremt mange mennesker, der har fået gavn af den opdagelse,” forklarer han.

Og så fortæller Jens Juul Holst, at vi har en hel del at være stolte af i Danmark, når det kommer til udvikling af diabetes-behandling. Især af Hans Christian Hagedorn, som stiftede Steno Diabetes Center, hvor han også var cheflæge i 26 år.

”Jeg synes, vi i hvert fald kan være stolte af, at han udviklede den langtidsvirkende insulin. Det var et stort gennembrud,” siger han.

Jens Juul Holst fortæller også, at den seneste udvikling er, at man er i gang med at lave en ugentlig insulin, som kan gives til type-2 diabetikere i stedet for, at de skal tage insulin hver eneste dag.

Generelt er der sket meget, siden Frederick Banting og Charles Best for 100 år siden behandlede Leonard Thompson med den brunlige væske. Nu om dage er der udviklet avanceret udstyr, som måler blodsukkeret og samtidig sprøjter den helt rigtige mængde insulin ind i kroppen, forklarer Jens Juul Holst.

Men selvom udviklingen er nået langt, er der stadig mange steder på kloden, hvor diabetikere ikke har adgang til insulin. Eksempelvis på det afrikanske kontinent, hvor omkring 366.000 mennesker syd for Sahara i 2019 døde ifølge tal fra Den Internationale Diabetesforening. Dermed tager diabetes livet af næsten lige så mange afrikanere, som malaria gør.

”Det er den helt store skandale og katastrofe, at der er millioner og atter millioner af mennesker i verden, som ikke kan få deres insulin. Det skyldes både, at Vesten er nærige, og at lande i for eksempel Afrika er konfliktramte. Hvis man ikke kan holde fred i 10 minutter uden at skære hovederne af hinanden, er det svært at udbrede noget teknologisk stads som insulin,” siger Jens Juul Holst.

I dag udvikles insulin ved hjælp af såkaldt rekombinant DNA-teknologi. Det foregår simpelt forklaret ved, at man indsætter DNA fra menneskelig insulin i en gærcelle. Den begynder så at producere insulinmolekyler, som man senere kan høste og give til diabetikere. Der er derfor i princippet ingen begrænsning på, hvor meget insulin der kan produceres.

”Og derfor heller ingen undskyldning for ikke at tage sig sammen og få insulin udbredt til hele kloden,” siger Jens Juul Holst.

Tilbage i 1922 udvandt Frederick Banting og Charles Best som nævnt insulinen fra en kalv. Efterfølgende udvandt man den især fra grise, hvilket herhjemme stod på helt frem til 1990’erne.

Så er man diabetiker, kan man måske sende de firbenede en venlig tanke, næste gang man tager sin insulin. For de har spillet en vigtig rolle i udviklingen af diabetes-medicin.