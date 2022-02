1000 brandfolk skal undersøges for giftigt stof

En stor gruppe brandfolk - omkring 1000 - kan se frem til at blive undersøgt for, om de har et muligvis kræftfremkaldende stof i kroppen.

Det oplyser Brandfolkenes Organisation onsdag.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen onsdag lavet en vejledning til læger om, hvordan de skal rådgive mennesker, der har været udsat for store mængder af PFAS.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Stoffet PFOS, der hører til PFAS-gruppen, mistænkes for at være både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

Det har blandt andet været anvendt i brandslukningsskum. Derfor har brandfolk været i nær kontakt med det giftige stof.

I foråret sidste år kom det frem, at stoffet PFOS havde spredt sig fra en brandskole til en mark i Korsør, hvor køer fra en kogræsserforening græssede.

Siden er der fundet en række steder med PFOS.

Miljøstyrelsen oplyste i januar, at der er fundet 52 steder, hvor det ikke kan udelukkes, at PFAS-forurening udgør en risiko for sundheden.

Fordi PFOS har været anvendt i brandslukningsskum, har der været stor frygt blandt brandfolk for, hvordan det giftige stof ville påvirke deres helbred.

Onsdag har Brandfolkenes Organisation været til et møde i Sundhedsstyrelsen om PFAS.

På mødet blev organisationen desuden oplyst om, at 1000 brandfolk vil blive inviteret til undersøgelser for, om de har det giftige stof i blodet.

- Det er et stort skridt på vejen til, at vi kommer i gang nu, siger Keld Rasmussen, der er formand i organisationen.

I organisationen er der også glæde over vejledningen.

- Det viser jo, at man tager det seriøst, og det er vi glade for.

- Det betyder, at når brandfolk sætter sig foran egen læge, så ved vi, at der ligger en vejledning om, hvordan lægen skal agere, siger han.

Brandfolkenes Organisation er en upolitisk fagforening for brandfolk i Danmark og Grønland.

Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, siger i pressemeddelelsen, at mange borgere er blevet bekymret for, om de har været udsat for PFOS.

- Med materialet vil vi sikre, at der er en ensartet viden hos lægerne om, hvordan de kan rådgive de borgere, der henvender sig.

- Vi vil gerne sikre, at borgerne får en ensartet behandling og rådgivning, der følger de anbefalinger, der er udarbejdet i samarbejde med landets førende eksperter, siger han.

Det er en ekspertgruppe, der er blevet nedsat af Sundhedsstyrelsen, der har været med til at lave vejledningerne.

Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen er blevet sendt til læger, til faglige organisationer, til de arbejds- og miljømedicinske klinikker samt til regionerne.

PFAS er en gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, heriblandt PFOS, som har været brugt siden starten af 1950'erne.

/ritzau/