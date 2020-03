1000 danskere sidder fast i Marokko

Ifølge Udenrigsministeriet er 1000 danskere i Marokko, der tidligere søndag lukkede ned for al lufttrafik.

Omkring 1000 danskere er registreret som værende i Marokko, der søndag lukkede ned for al flytrafik. Udenrigsministeriet følger situationen.

Frankrig har arrangeret specielle flyvninger for sine borgere.

- Mere end 1000 danskere har registreret sig på danskerlisten i Marokko. Vi følger situationen tæt, efter at myndighederne har besluttet at indstille flytrafikken til alle lande, skriver Udenrigsministeriet i et svar om situationen.

Det var natten til søndag, at Marokko annoncerede, at man lukkede international flytrafik ned til en lang række lande - herunder Danmark. De forbud er altså udvidet til al international flytrafik søndag.

De internationale nyhedsbureauer har søndagen igennem beskrevet, hvordan turister fra en lang række lande har oplevet ikke at kunne forlade Marokko.

Frankrig fortalte tidligere søndag, at man har lavet en aftale med Marokko for at få sine statsborgere ud på specielt arrangerede fly. Også Belgien, Spanien og Tyskland har ifølge nyhedsbureauet AFP fået nogle borgere hjem.

- Ambassaden i Rabat er sammen med de øvrige EU-lande i gang med at afklare en række forhold med de lokale myndigheder.

- Vi har i nat opfordret danskere i Marokko til at kontakte deres rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab for at undersøge mulighederne for alternativ hjemtransport samt forlænget indkvartering, hvis den marokkanske udmelding medfører et forlænget ophold, skriver Udenrigsministeriet.

Ifølge AFP er der lige nu et stort pres på lufthavnene i Marokko, hvor udenlandske statsborgere forsøger at komme ud af landet.

Marokko har de seneste år oplevet et turistboom og havde ifølge nyhedsbureauet AFP sidste år 13 millioner besøgende.

Landet har været et yndet rejsemål for danskere, da eksempelvis Norwegian åbnede direkte flyvninger.

/ritzau/