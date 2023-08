1000 vindmøller står i kø: Branche klager over ventetid

Et stort antal landvindmøller venter på at blive sagsbehandlet i landets kommuner, og branchen klager over ventetiden.

I alt er 4840 megawatt landvind - svarende til 1000 nye vindmøller - klar til behandling eller ved at blive planlagt i kommunerne.

Det viser en opgørelse fra brancheorganisationen Green Power Denmark ifølge erhvervsmediet Finans.

- Opgørelsen peger på et tydeligt problem med, at vi ikke får skubbet tilladelserne igennem i kommunerne, så mine medlemmer kan få sat endnu flere vindmøller og solceller op, siger Green Power Denmark-direktør Kristian Jensen til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu har vi talt sammen for vindmøllerne, og der ligger faktisk ansøgninger nok til at fordoble kapaciteten til at lave CO2-fri strøm. Det kommer bare ikke igennem i det kommunale system, fortsætter han.

Opgørelsen baserer sig på tilbagemeldinger fra danske projektudviklere og kommuner.

Kristian Jensen glæder sig over, at der er så stor interesse. Men han mener, at der er brug for handling.

- Hvis man brugte nogle af de muligheder, der er for at rydde op i bureaukratiet - både regelsystemet og måden, som man behandler klagerne på - så ville det kunne gå langt hurtigere, siger Kristian Jensen.

Ifølge Green Power Denmark ser det i hele 2023 ud til, at der kun vil blive opstillet et landvindsprojekt på 11 møller.

Det er blandt andet borgermodstand, klagenævnsafgørelser og lange sagsbehandlingstider, som står i vejen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mediet Finans skriver for eksempel om en sag med beskyttelse af kongeørnen. Mediet fremhæver også sager om Forsvarets luftrumsovervågning og flagermus.

Med aftalen "Danmark kan mere II" fra juni 2022 nåede et politisk flertal til enighed om en ambition om at få firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land.

I et skriftligt svar til Finans medgiver klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), at det skal gå hurtigere.

- Vi kommer snart med et større udspil, der skal bidrage til at firedoble produktionen af grøn strøm på land, og der arbejdes i den nationale energikrisestab NEKST på at fjerne barriererne. Vi har fuld fokus på problemstillingen, skriver han.

/ritzau/