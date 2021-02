10.000 borgere skal undersøges i dansk vaccinestudie

Regeringen bruger over 100 millioner kroner på et vaccinestudie, der skal undersøge effekt og bivirkninger.

I et omfattende vaccinestudie vil regeringen bruge 102 millioner kroner på at følge 10.000 borgere, der er blevet vaccineret mod covid-19.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Studiet skal følge covid-vaccinernes effekt og bivirkninger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger i meddelelsen, at studiet har en varighed af to år, efter at vaccinerne er udrullet i landet.

- Regeringen støtter forskningen med 102 millioner kroner for at tilvejebringe så meget viden om covid-19-vaccinerne som muligt.

- Viden er vejen til at vinde over virus. Og nu hvor vaccinerne bliver rullet ud i samfundet, skal forskerne indsamle viden, så vi bliver endnu klogere på både effekter og bivirkninger, udtaler ministeren.

Studiet, der vil følge 10.000 borgere, er ifølge ministeriet unikt, da det i realtid sammenligner de forskellige vacciner, imens de er i brug.

/ritzau/