10.000 ton jord fra Nordic Waste skal bruges i støjvold i Silkeborg

10.000 ton lettere forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste i Randers skal bruges i en støjvold langs motorvejen i det nordlige Silkeborg.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Volden skal ikke bare skærme området mod trafikstøj, men også fungere som et rekreativt område med stier og legepladser.

Selv om jorden ikke overholder grænseværdierne i miljøgodkendelsen, er formand for klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune Rune Kristensen (S) ikke bekymret for de store mængder jord.

- Der er kun tale om små overskridelser af grænseværdierne, og jorden bliver kapslet inde, siger han til mediet.

Rådgivningsvirksomheden Dansk Miljørådgivning har ifølge udvalgsformanden foretaget en risikovurdering, der viser, at der ikke er en væsentligt påvirkning af det omkringliggende miljø.

Støjvolden på mere end én kilometer får form som en drage og er blevet døbt "Støjdragen". Når den står klar i 2027, vil der blandt andet være skrænter, man kan klatre på, multibane og en motionsrute.

Det første læs jord fra jorddeponeringsanlægget hos Nordic Waste er kørt til Silkeborg, og i den kommende tid vil der ifølge Midtjyllands Avis køre omkring 100 transporter om dagen.

Randers Kommune har siden december kæmpet med at inddæmme et jordskred ved Nordic Waste i Ølst syd for Randers.

Jordskreddet udgør en trussel mod livet i den nærliggende Alling Å og potentielt også Randers Fjord, som åen udmunder i.

Randers Kommune har ifølge Jyllands-Posten også besluttet at placere en del af det lettere forurenede jord i et område nær Elvis-museet Memphis Mansion i den sydlige del af byen.

/ritzau/