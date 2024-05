100.000 har lavet en fremtidsfuldmagt sidste år

Hvis en dag forstanden svigter, og en anden skal træffe store beslutninger for en, kan der være en tryghed i at vide, hvem det er.

Det har mere end 107.000 danskere taget stilling til sidste år. De har skrevet en såkaldt fremtidsfuldmagt.

Det skriver DR på baggrund af tal fra Tinglysningsretten.

Når man udfylder en fremtidsfuldmagt, beslutter man, hvem der skal træffe beslutninger om ens hverdag og økonomi, når man selv mister evnen.

Det er eksempelvis, hvis man bliver dement.

I 2022 havde godt 75.000 skrevet en fremtidsfuldmagt.

Man har haft mulighed for at lave en fremtidsfuldmagt siden 2017. Den er et alternativ til at komme under offentligt værgemål.

Antallet af danskere, der har lavet en fremtidsfuldmagt, er kommet bag på sekretariatschefen ved Tinglysningsretten, Brian Pedersen Veie.

- Vi havde nok forudset, at der ville blive en del, men ikke set, at der ville blive så mange, siger han til DR.

