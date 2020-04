Regeringen har indtil videre modtaget mere end 55.000 ansøgninger til sine forskellige hjælpepakker.

Mere end 100.000 job bliver sikret med regeringens hjælpepakker.

Det skønner regeringen selv. Skønnet er baseret på, at der er modtaget mere end 55.000 ansøgninger til de eksisterende hjælpeordninger.

- Det er en meget ekstraordinær situation og alvorlig økonomisk periode for Danmark i øjeblikket.

- Derfor har regeringen spændt et historisk stort sikkerhedsnet på cirka 300 milliarder kroner ud under danske arbejdspladser og virksomheder.

- Nu er alle hjælpeordningerne oppe at køre, og vi kan se, at der er over 55.000, der har ansøgt indtil videre, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Indtil videre har regeringen lanceret fem kompensationsordninger, der blandt andet skal hjælpe virksomheder bedst muligt igennem coronakrisen.

En af ordningerne er indgået sammen med arbejdsmarkedets parter og handler om lønkompensation til virksomheder.

/ritzau/