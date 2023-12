10.500 tyske stikpiller til børn er på vej til Danmark

Der skrues på alle håndtag for at afbøde forsyningsproblemer med den smertestillende medicin paracetamol i stikpiller, som primært bliver brugt til børn.

Derfor er 10.500 pakker af stikpillerne på vej til danske apoteker fra Tyskland, skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Stort set alle apoteker i landet er efterhånden ved at have udsolgt, og der sælges i øjeblikket hver uge 2000 pakker, hvorfor styrelsen arbejder på at skaffe pakker hjem fra udlandet.

Der er fortsat pakker fra de faste producenter på lager. Men de ekstra pakker fra Tyskland falder alligevel på et tørt sted, skriver styrelsen.

Ved udgangen af sidste uge var der i alt lidt over 5000 pakker på lager hos henholdsvis apotekerne og de grossister, som leverer til apotekerne.

De producenter, der plejer at levere til Danmark, melder, at der tidligst kommer nye forsyninger fra dem i februar.

De danske apoteker kan bestille de tyske pakker fra i dag, mandag, af.

Der har i noget tid været problemer med at få leveret den smertestillende medicin til Danmark.

Derfor har Lægemiddelstyrelsen i forvejen ændret reglerne for, hvordan man kan få fat i stikpillerne, der normalvis kan anskaffes i håndkøb.

Først blev det besluttet, at produkterne kun kan købes på apoteket, og man kun kunne købe en pakke ad gangen. I midten af november blev medicinen receptpligtig, hvilket betyder, at man skal forbi lægen først.

De smertestillende stikpiller bliver primært anvendt til mindre børn, der har svært ved at synke smertestillende i flydende form eller som tabletter.

Der er stor forskel på lagerbeholdningen af stikpillerne rundt i landet. Nogle apoteker har forholdsvis mange på lager, hvor andre har ingen.

Derfor har styrelsen bedt grossisterne om at dele de tyske stikpiller ligeligt ud til hele landet.

- Vi holder øje med den samlede lagerbeholdning på nationalt niveau, og så forsøger vi at omfordele i samarbejde med grossister og apoteker. Indtil videre sker det via god dialog, og alternativt kan vi sætte ind med påbud, siger sektionsleder Mette Veje fra styrelsen i meddelelsen.

