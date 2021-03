1,1 milliarder frosne feriepenge bestilt onsdag formiddag

På omkring fire timer onsdag har over 170.000 lønmodtagere været inde at anmode om indefrosne feriepenge.

Over 170.000 borgere har onsdag formiddag været inde og bestille deres indefrosne feriepenge. De har anmodet om at få udbetalt cirka 1,1 milliarder kroner.

Helt præcist har 171.043 personer været inde før klokken 13.45 onsdag og anmode om at få udbetalt de resterende indefrosne feriepenge.

Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og ATP på et pressemøde onsdag. Der er ikke gået et døgn siden, at det blev muligt at anmode om de resterende indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge er resultatet af en omlægning af ferieåret som følge af en ny ferielov. Der er tale om penge som lønmodtagere selv har optjent.

I alt har der været fem ugers feriepenge indefrosset. I efteråret fik lønmodtagere og andre med indefrosne feriepenge mulighed for at få udbetalt tre af de fem uger.

I alt stod der før udbetalinger 108 milliarder kroner i indefrosne feriepenge. 52 milliarder af dem blev udbetalt i efteråret. Det var cirka 80 procent af det mulige beløb.

Det efterlader altså 56 milliarder kroner, der kan udbetales. Der skal betales skat af beløbet. Ifølge økonomer såsom Nykredits Troels Kromand Danielsen vil det svare til, at 32 milliarder kroner efter skat.

/ritzau/