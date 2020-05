11 organisationer stiller borgerforslag: Stop oliejagt i Nordsøen

Regeringen har i et år udsat stillingtagen til nye udbudsrunder for olie i Nordsøen, påpeger organisationer.

11 miljøorganisationer og fagforeninger er gået sammen om et borgerforslag, der skal forbyde olie- og gasjagt i Nordsøen.

I en pressemeddelelse skriver organisationerne, at man med forslaget vil sende et signal til Folketinget og regeringen om, at olie- og gasproduktionen i Nordsøen er uforenelig med internationale klimamål.

- Verdens lande har allerede i dag planer om at producere langt flere fossile brændsler, end hvad der er foreneligt med vores klimaløfter.

- Det giver ingen mening, hvis regeringen siger ja til at forlænge oliejagten til i hvert fald 2056, når hele verden skal være CO2-neutral i 2050, siger Helene Hagel, der er klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace.

Det er Mellemfolkeligt Samvirke, Rådet for Grøn Omstilling, Greenpeace, Verdensnaturfonden og 92-gruppen, der er blandt forslagsstillerne.

Det var de selvsamme organisationer, der tilbage i 2019 stillede et borgerforslag, som på blot få uger samlede de nødvendige 50.000 underskrifter om en dansk klimalov.

Denne gang handler det om, at regeringen skal beslutte, hvorvidt den endnu en gang vil give tilladelse til, at olieselskaber leder efter og udvinder olie og gas.

Gives tilladelsen, gælder den frem til 2056. Afgørelsen er imidlertid blevet udsat af klimaminister Dan Jørgensen (S).

Flere af regeringens støttepartier har sagt, at de vil have den såkaldte ottende udbudsrunde annulleret.

Derfor møder borgerforslaget glæde hos Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen.

- I årevis har vi presset på for at få stoppet fremtidige olieboringer. Nu er SF og De Radikale om bord, men regeringen lader vente på sig.

- Vi har før set, at et borgerforslag førte til klimaloven. Derfor er mit store håb, at det faktisk lykkes at gøre det samme og få stoppet nye olieboringer. Det ville være historisk, siger hun.

/ritzau/