11 tilfælde af sjælden infektion er konstateret i Danmark i år

De seneste mange år har der været omkring to tilfælde om året af multiresistent tuberkulose.

Der er registreret 11 tilfælde af multiresistent tuberkulose i Danmark i år. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Det er det højeste antal af tilfælde, der nogensinde er registreret i Danmark, og det er til trods for, at året endnu ikke er slut.

Multiresistent tuberkulose er en særlig alvorlig form for tuberkulose. Her er bakterierne resistente overfor de to vigtigste antibiotika, som man bruger til behandling af tuberkulose.

Ifølge professor og overlæge fra SSI Troels Lillebæk bør man være opmærksom på stigningen i tilfælde.

- Multiresistent tuberkulose er en meget alvorlig sygdom, hvor den enkelte patient har behov for en kompliceret behandling med flere forskellige antibiotika i lang tid (måneder til år), siger han i pressemeddelelsen.

Troels Lillebæk mener, at vi nok vil se flere tilfælde af infektionen i fremtiden.

- Selv om man foretager grundig smitteopsporing, kan det dog godt være svært at identificere alle smittede og syge, så det er sandsynligt, at vi vil se flere tilfælde af multiresistent tuberkulose i fremtiden, siger han.

