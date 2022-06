1100 fugle og fjerkræ aflives efter fund af virussygdom

Det kan få betydning for dansk eksport af æg og fjerkræ, at der er konstateret Newcastle Disease i Næstved.

Fødevarestyrelsen går torsdag i gang med at aflive cirka 1100 duer, hobbyhøns og andre prydfugle.

Dyrene tilhører en kolonihaveforening på Ålestokkevej i Næstved.

Aflivningerne sker, fordi det er blevet bekræftet, at de er ramt af den meget smitsomme virussygdom Newcastle Disease. Også duer på en anden adresse i området er ramt.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er første gang siden 2005, at fjerkræsygdommen er blevet konstateret i Danmark. Der blev taget prøver af dyrene, efter at usædvanligt mange duer i dyreholdet var blevet syge eller var døde.

Sygdommen er dødelig for de fleste arter af fjerkræ og fugle.

Men da det i fjerkræerhvervet er obligatorisk at vaccinere mod sygdommen, frygter Fødevarestyrelsens dyrlæger ikke, at der vil ske en større spredning til landets store hønse- og kalkunfarme, som det tidligere er set med fugleinfluenza.

Sygdommen er ikke farlig for mennesker. Heller ikke hvis man spiser enten æg eller kød fra smittede dyr.

Fuglene i kolonihaveforeningen bliver aflivet af hensyn til dyrevelfærden og eksporten. Selv om dyrene bliver aflivet, kan fundet få konsekvenser for dansk eksport for en periode.

Danmark risikerer nemlig, at lande uden for EU lukker for import af danske æg og dansk fjerkræ i mindst tre måneder.

Et sådant importstop vil kunne føre til tabte eksportindtægter i millionklassen, oplyser veterinærchef Mette Kirkeskov Sie fra Fødevarestyrelsen.

Styrelsen er ved at undersøge, om fjerkræsygdommen kan have spredt sig til eksempelvis hobbyavlere, som har været i kontakt med haveforeningen.

Der er også blevet oprettet to zoner om kolonihaveforeningen.

Den ene har en radius på ti kilometer, og inden for denne zone er det forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle uden særskilt tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Desuden skal dyrene holdes isoleret og beskyttet mod kontakt til andre dyr, herunder vilde fugle.

Der er også en radius på tre kilometer om det smittede dyrehold. Alle fjerkræejere inden for denne zone skal registrere deres fugle på hjemmesiden www.landbrugsindberetning.dk.

