1126 er registreret smittet med corona

På et pressemøde meddeler sundhedsministeren, at der er 1126 bekræftede tilfælde af corona det seneste døgn.

Yderligere 1126 er registreret smittet med coronavirus. Det er et rekordhøjt antal bekræftede smittede i Danmark.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Der er lavet 69.770 test det seneste døgn.

Sundhedsministeren nævner ikke antallet af indlagte eller dødsfald med corona de seneste 24 timer.

Han påpeger dog, at den næste tid er yderst væsentlig.

- November bliver fuldstændig afgørende for at at få smitten under kontrol, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

På pressemødet bliver det nye corona-varslingssystem offentliggjort. Det skal gøre restriktioner i forhold til smitteniveau mere gennemsigtig for både borgere og virksomheder.

- Varslingssystemet viser, hvad risikoniveauet er nu, og hvilke tiltag der kan blive nødvendige, hvis smitten stiger, siger Magnus Heunicke om det nye system.

Regeringens varslingssystem består af fem risikoniveauer, som vil fastsættes både nationalt og regionalt.

/ritzau/