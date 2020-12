1139 smittede i lyntest - men færre af de testede er positive

Siden 16. december har andelen af positive tilfælde i lyntest været nedadgående. Tirsdag blev 70.778 testet.

Der blev tirsdag foretaget 70.778 lyntest hos de fire private udbydere, der har kontrakt med staten. 1139 af testene var positive.

Det viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

Det er det hidtil højeste antal positive tilfælde i lyntest, men det skal ses i lyset af et rekordhøjt antal test.

Hvis man ser på andelen af positive prøver - der kan sige noget om smitteniveauet i samfundet - var den på 1,61 procent.

Det er omvendt den laveste andel, der er målt i lyntest.

Tallet har - bortset fra et enkelt bump - haft kurs nedad siden 16. december, hvilket flugter med udviklingen i de offentlige testcentre, hvor man bruger pcr-test.

- Det er blevet positivt at læse tallene hver morgen, fordi vi kan se, at en stadig mindre del bliver testet positive, og det ser ud til at gå den rigtige vej, siger Jørgen Mieretz, der er ambulancedirektør hos Falck.

- Der er stadig stor forskel på, hvor vi ligger højest med andelen af positive med mere end to procent positive omkring hovedstaden og kun omkring en procent i Region Syddanmark, siger han.

De private udbydere af lyntest forventer, at onsdag kan blive den hidtil travleste dag i testcentrene, fordi mange skal testes inden juleaften.

/ritzau/