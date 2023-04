12-årig vinder forskerpris som den hidtil yngste

12-årige Pavan Venkatraman er blevet den hidtil yngste vinder af hovedkonkurrencen i Unge Forskere.

Det er landets største naturvidenskabelige talentkonkurrence.

Det oplyser Unge Forskere i en pressemeddelelse.

Pavan Venkatraman, der er elev på Bernadotteskolen i Hellerup, havde fundet frem til, at man kan tørre tøj effektivt med en ventilator, der kun bruger fem procent af den energi, som en tørretumbler bruger.

- Det mest spændende ved mit projekt er nok, at jeg har lavet et fugtmålersystem, som kan måle fugten i tøjet, og som standser ventilatoren automatisk, når tøjet er tørt, siger den 12-årige dreng, der altså kan kalde sig Årets Unge Forsker Junior.

Det var en enig Grand Jury, der valgte hans projekt som det bedste, fremgår det.

- Et arbejde, der opfyldte den naturvidenskabelige metode til punkt og prikke igennem variabel kontrol, udvikling, teknologi forståelse og aktualitet, lød det blandt andet i motiveringen, som YouTube-fænomenet og influenten Lakserytteren læste op ved prisoverrækkelsen i Imperial Bio i København.

I alt havde 50 projekter kvalificeret sig til finalen i juniorkonkurrencen.

12-årige Elise Sol Cashmore vandt kategorien Life Science. Med sit projekt forsøger hun at finde den farve, der tiltrækker flest spurve til hendes birdfeeder, så de ikke sulter.

Imens tog 14-årige Marcus Funt førstepræmien i Technology for sit projekt om Ozon-desinfektion som alternativ til håndsprit.

- Det er hér på Unge Forsker-konkurrencen, at kimen til en spirende forskerkarriere bliver lagt.

- Jeg glæder mig over at se den naturvidenskabelige talentmasse blandt de mange hundrede børn og unge, som udfolder deres potentiale inden for naturvidenskab, formidling og projektarbejde med smittende entusiasme, siger Katrine Bruhn Holck, programleder for Unge Forskere, i pressemeddelelsen.

Prins Joachim er protektor for Unge Forskere.

