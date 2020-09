12 pejlemærker til ny sundhedsreform

* Mange af de 12 pejlemærker fra KL og Danske Regioner handler om, at samarbejdet på tværs af forskellige sektorer skal styrkes.

* KL og Danske Regioner ønsker blandt andet, at der skal etableres et formaliseret samarbejde mellem kommuner og regioner om de 21 akuthospitaler.

* Det skal ske via såvel politisk dialog som fagligt samarbejde.

* Også bedre datadeling skal sikre bedre samarbejde om patientforløb på tværs af sektorer.

* Derudover vil de have udarbejdet en plan for, hvordan store grupper af kronisk syge skal håndteres. Herunder tidlige indsatser og træning, så man kan forebygge sygdom og undgå, at sygdom forværres.

* Det kommunale akutområde skal udvikles, så det for eksempel gøres muligt at anvende videoløsninger i samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og akutfunktionerne

* Der skal følge nok penge med. "Krav om styrket faglighed, øget kapacitet og mere ensartethed i kommunerne og bedre samspil på tværs af sektorer ledsages af den nødvendige, nationale finansiering", hedder det.

Kilde: Udpluk af "Pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen"

/ritzau/