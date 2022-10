120 vælgere får lov til at brevstemme igen efter fejl

120 vælgere, som mandag fik brevstemt på Frederikssund Rådhus og Frederikssund Bibliotek, blev præsenteret for forkerte lister over folketingskandidater i Nordsjællands Storkreds.

Det bekræfter Frederikssund Kommune samt Indenrigs- og Boligministeriet til TV 2 Lorry.

Kandidater fra Enhedslisten, Frie Grønne samt navnene på to løsgængere fremgik ikke på listerne.

- Den er smuttet, og det er en fejl, som vi tager på os, siger Morten Holm, som er afdelingsleder i Borgercenteret i Frederikssund Kommune, til TV 2 Lorry.

Artiklen fortsætter under annoncen

De 120 vælgere får nu mulighed for at brevstemme igen. De forkerte lister var synlige fra klokken cirka 09 til 13. De 120 vælgere får tirsdag tilsendt et brev fra Frederikssund Kommune, hvor kommunen vil gøre opmærksom på fejlen.

Folketingsmedlem for Enhedslisten Rosa Lund er ikke imponeret.

- Det er en kæmpe fejl og et stort demokratisk problem. Jeg er dog glad for, at skaden er rettet op, og det virker ikke til, at nogen har gjort det med vilje. Det undrer mig dog, at det overhovedet kan ske, siger hun til TV 2 Lorry.

Der er folketingsvalg 1. november. Det har været muligt at brevstemme fra 11. oktober.

Det er landets kommuner, der skal gøre det muligt at brevstemme. Kommunerne skal oplyse på deres hjemmesider og i lokale aviser, hvor det kan foregå.

Mindst ét af valgstederne skal dog holde åbent fra klokken 09-16 på den tredjesidste dag før valget.

Det er muligt at lave sin stemme om, når man har brevstemt. Det er nemlig kun den sidst afgivne og gyldige stemme, der tæller.

Dog er det ikke muligt at stemme på valgdagen den 1. november, hvis man har brevstemt.

/ritzau/