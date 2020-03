122 danskere er i hjemmekarantæne på grund af coronavirus

De fire danskere, som er smittet med coronavirus, har det efter omstændighederne godt, oplyser styrelse.

I alt er 122 danskere i hjemmekarantæne på grund af coronavirus.

Af dem har 108 relation til de fire danskere, der er smittet med virusset.

De resterende 14 har været i kontakt med en smittet, der aktuelt opholder sig i udlandet.

Det oplyser Anette Lykke Petri, afdelingschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, på et pressemøde mandag morgen.

Hun understreger, at det er et øjebliksbillede, der udvikler sig fra time til time.

Personer i karantæne bliver betragtet som værende raske, indtil det modsatte er bevist. Derfor kan der være nogle af de 122 i karantæne, der er smittet, men det er altså endnu ikke tilfældet.

Anette Lykke Petri siger desuden, at de fire danskere, som aktuelt er smittet, efter omstændighederne har det godt og har udvist "ualmindelig stor ansvarlighed".

Styrelsen formoder, at de alle er smittet i udlandet. Derfor tyder det endnu ikke på, at der foregår smitte imellem personer i Danmark.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, siger, at man fortsætter den såkaldte inddæmningsstrategi.

Den går ud på at opspore personer, der har været i kontakt med smittede og dermed mindske spredningen mest muligt.

Han vil ikke udelukke en epidemi i Danmark, men regner ikke med det.

I tilfælde af en epidemi arbejder Sundhedsstyrelsen ud fra et scenarie, hvor 10-15 procent af danskerne kan blive smittet med virusset.

- Hvis vi får en epidemi, kan op mod en halv million danskere blive smittet.

- Cirka 80 procent af dem vil ikke have brug for at blive indlagt. Vores opgave nu er at identificere de sårbare grupper: de ældre, kronisk syge og rygere. De har vores fokus, siger Søren Brostrøm.

- Får vi en epidemi, og det vil jeg ikke udelukke, så vil der være mange syge. Nogle vil også dø. Vores opgave er at sikre, at så få som muligt dør, siger han.

Han fortæller, at sundhedsvæsenet modtager rigtig mange henvendelser. Men mange er fra folk, der ikke behøver at være bekymrede, da de hverken har været i risikolande eller har betydende symptomer.

Derfor skruer Sundhedsstyrelsen op for sin informationskampagne, så færre henvender sig unødigt og belaster systemet.

Styrelsen er klar med flere tiltag, hvis flere danskere bliver smittet. Det kan eksempelvis være at opfordre til hjemmearbejde og begrænse antallet af arrangementer med mange mennesker.

Der kommer imidlertid ikke til at blive screenet for coronavirus, når personer rejser ind i Danmark.

- Vi har solid dokumentation for, at det ikke virker, understreger Søren Brostrøm.

/ritzau/