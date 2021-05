1246 nye smittede: Det højeste siden januar

Det seneste døgn er der foretaget mere end dobbelt så mange PCR-test for coronavirus som i midten af januar.

Ikke siden midten af januar er der på et døgn bekræftet så mange nye smittede med coronavirus, som det har været tilfældet siden tirsdag.

Det seneste døgn er der således bekræftet 1246 nye tilfælde af coronasmitte. Det er det højeste siden 14. januar. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

De 1246 nye smittetilfælde skal ses i lyset af, at der i øjeblikket bliver testet mere end tidligere. Det seneste døgn er der foretaget 226.660 PCR-test. Det er mere end det dobbelte sammenlignet med i midten af januar.

PCR-test er de test, hvor man bliver podet i halsen. De vurderes som værende mere sikre i deres svar end de lyntest, hvor man bliver podet i næsen.

Siden tirsdag er der foretaget 443.099 lyntest. På grund af deres usikkerhed indgår positive test fra lyntest ikke i de daglige smittetal. Før de gør det, skal en positiv lyntest bekræftes ved en positiv PCR-test.

På landets hospitaler er der nu indlagt 158 personer med coronavirus. Det er et fald på syv personer i forhold til tirsdag.

Af de 158 indlagte er der 29 på intensiv, og af dem er 19 i respirator.

Der er ikke registreret dødsfald hos coronasmittede det seneste døgn.

I vaccinationsindsatsen er der nu 1.560.879 personer, der som minimum har fået én vaccinedosis mod coronavirus.

Med de nuværende vacciner, der bliver brugt herhjemme, skal der to doser til for at få den mest optimale beskyttelse mod virusset.

929.200 personer har fået to doser og er dermed færdigvaccinerede.

Med andre ord er det 26,7 procent af befolkningen, der har påbegyndt vaccination, mens 15,9 procent af befolkningen er færdigvaccineret.

/ritzau/