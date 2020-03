1255 personer bekræftet smittet med coronavirus i Danmark

Fredag eftermiddag er 1255 bekræftet smittet med coronavirus, men det forventes, at flere er smittet.

Antallet af bekræftede coronasmittede i Danmark fortsætter med at stige.

1255 personer i landet er konstateret smittet med coronavirus. I alt er 10.730 personer blevet testet.

Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen fredag eftermiddag. Det er en stigning på 103 personer fra torsdag.

Der regnes imidlertid med store mørketal, så der er reelt flere smittetilfælde.

I Danmark er der ni dødsfald, der kan relateres til coronavirus.

Det er ikke ensbetydende med, at virusset er dødsårsagen. I flere af tilfældene har patienter også haft andre alvorlige sygdomme. Det har flere af landets regioner oplyst.

I statistikken indgår alle smittede, der er døde, senest 60 dage efter at de blev smittet med coronavirus.

Der er fredag eftermiddag ikke nye tal for antallet af indlagte på landets sygehuse.

Dermed er status den samme som fredag morgen. Således er 186 personer indlagt på sygehuse, heraf 37 på en intensiv afdeling. Af disse har 32 personer brug for respirator.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm bekræfter på et pressemøde fredag eftermiddag tallene. I næste uge går vi ind i tredje uge af epidemien, lyder det.

Han kan ikke sige noget konkret om, hvilken tilstand de indlagte patienter på intensive afdelinger er i.

- Men jeg kan sige fra min egen erfaring, at man ikke er indlagt på intensiv, hvis ikke man er meget syg.

- Man ligger kun i respirator, hvis man har svært ved at trække vejret selv, siger Søren Brostrøm.

Han siger ved pressemødet, at myndighederne fredag har sendt et brev i e-boks til samtlige borgere på mindst 15 år om, hvordan de skal forholde sig til coronavirus.

- Det er måske verdenshistorie eller i hvert fald danmarkshistorie, at sundhedsmyndighederne sender et sådant brev til alle danskere over 15 år, siger Søren Brostrøm.

Myndighederne kommunikerer nu oplysningerne om coronavirus på ti sprog, oplyser han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer op mod 580.000 danskere at blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Ud af den gruppe er vurderingen, at 11.200 vil være så syge, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 vil have brug for intensiv behandling. Det vil dog ikke være på samme tid, men over en periode.

Ifølge Søren Brostrøm forventer Sundhedsstyrelsen i løbet af næste uge at kunne fremlægge mere præcise og opdaterede tal. Det gælder også, i forhold til hvornår det ventes, at epidemien topper.

/ritzau/