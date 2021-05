13-årig bodilvinder: Jeg brænder virkelig for det

Stortalentet Kaya Toft Loholt fra "En helt almindelig familie" håber, at prisen kun er begyndelsen.

Lørdag aften kunne den kun 13-årige Kaya Toft Loholt lade sig hylde og hædre med prisen for Bedste Kvindelige Hovedrolle ved Bodiluddelingen.

Dermed sætter hun rekord som den yngste kvindelige skuespiller, der nogensinde har modtaget den pris.

- Jeg var så dødsens nervøs på scenen. Jeg tror ikke, jeg fatter det! Der skal nok lige gå noget tid. Det er svært at sætte ord på, lyder det fra en overvældet Kaya Toft Loholt.

Bodilstatuetten får det unge talent for sin rolle som Emma i Malou Reymanns spillefilmsdebut, "En helt almindelig familie".

Her springer familiefaren Thomas ud som transkvinden Agnete, og det skaber rystelser i den unge piges tilværelse.

- Den udfordring manifesterer sig hos Emma som både betuttet skrøbelighed og stolt styrke. Med bemærkelsesværdig naturlighed bærer Kaya Toft Loholt den store udviklingsrolle på sine smalle tweenskuldre, lød det i motivationstalen fra Bodilkomiteen.

Kaya Toft Loholt var oppe mod rutinerede navne som Trine Dyrholm for filmen "Erna i krig", Amanda Collin og Danica Curcic - begge for filmatiseringen af romanen "Undtagelsen" - samt Sandra Guldberg Kampp for dramaet "Kød Blod".

Men det var altså den kun 13-årige Kaya Toft Loholt, som snuppede statuetten.

Filmens instruktør, Malou Reymann, forstår bestemt, hvorfor de Danske Filmkritikere tildelte Kaya Toft Loholt prisen.

- Hun er så sindssygt dygtig! Man glemte helt, at hun var et barn under optagelserne. Det skulle jeg lige huske mig selv på, lyder reaktionen fra Malou Reymann.

"En helt almindelig familie" blev indspillet for tre år siden, da Kaya Toft Loholt kun var 10 år gammel.

Og det siger noget om, hvilken filmisk fremtid der venter hende, mener Malou Reymann.

- Det har hun allerede bevist ved at vinde en Bodil som 13-årig for en præstation som 10-årig, lyder roserne.

Til daglig går Kaya Toft Loholt i 7. klasse og bor i Roskilde.

Trods sin unge alder kan hun foruden "En helt almindelig familie" også skrive DR-dramaet "Når støvet har lagt sig", Netflix-serien "The Rain" og julekalenderen "Julefeber" på sit cv.

Og står det til det unge talent, er det kun begyndelsen.

- Jeg skal snart til nogle castings. Så jeg håber, jeg kan få lov til at fortsætte med skuespillet, for det er noget, jeg brænder rigtigt meget for, siger Kaya Toft Loholt med statuetten i armene.

- Det er virkelig noget, jeg gerne vil og drømmer om. Man kan jo håbe, at der er nogle nye mennesker, der får øjnene op for en, siger hun med et smil.

Malou Reymann gik heller ikke tomhændet fra festen.

Hun blev nemlig belønnet med Arbejdernes Landsbank Talentprisen for sin spillefilmsdebut.

"En helt almindelig familie" er inspireret af Malou Reymanns egen opvækst med en transkønnet far.

Hun har brugt mange år på at finde modet til at basere sin spillefilmsdebut på sin egen families personlige fortælling.

- Det er sindssygt nervepirrende at lave noget, der er så tæt på, så det er fantastisk at få den anerkendelse, siger den 33-årige instruktør.

- Det giver mig en større tro på, at det er dét, jeg skal fortsætte med, og at der er rum til de fortællinger, jeg har lyst til at fortælle. Det giver mig et mod til at blive ved med at arbejde personligt, fortsætter hun.

Hun er allerede i gang med sit næste projekt, så hun føler foreløbig ikke et forventningspres.

- Det kommer til at handle om kvinder, der er for stærke til deres tid, afslører Malou Reymann.

/ritzau/