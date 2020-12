13 naturnationalparker og mere urørt skov

Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet fremlagde fredag en natur- og biodiversitetspakke.

* Den afsætter 888 millioner kroner i 2021-2024 til større biologisk mangfoldighed i Danmark.

* De skal bruges på mere urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og en strategi for forvaltning af truede arter.

* Det vil være muligt at nå et areal på knap 75.000 hektar urørt skov og at udlægge op til 13 nye naturnationalparker. Der er i forvejen 2 danske naturnationalparker.

* Der etableres et biodiversitetsråd med en årlig bevilling på fire millioner kroner i 2021-2024.

* Eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet skal gennemgås.

* Ti millioner kroner bruges til forbedret havmiljø. Der kan eksempelvis genetableres stenrev i Øresund, og tabte fiskeredskaber (spøgelsesnet) kan samles op.

Kilde: Miljøministeriet.

/ritzau/