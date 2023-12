130 kilos dybvandsbombe er blevet bortsprængt ved Langeland

En 130 kilo tung dybvandsbombe er blevet fisket op - og efterfølgende bortsprængt - ud for Langelands sydlige kyst.

Det skriver Forsvaret på X, tidligere kendt som Twitter.

Bomben blev opdaget, da en fisker søndag morgen fik den i sit net cirka 3,2 kilometer fra kysten.

Klokken 07 blev Forsvaret ringet op, og herfra blev missionen at få dybvandsbomben detoneret, fortæller pressevagt ved Forsvarskommandoen Aein Amripour.

- Fiskere ved typisk godt, hvad de skal gøre, når de får ammunition i nettet. De kontakter myndighederne, og så kommer Søværnets Minørtjeneste og kigger på den, siger han.

Der skal dog flere skridt til, før en sprængning kan gennemføres.

Først skulle bomben vippes sikkert tilbage i vandet, inden den blev sænket ned i havet. Der skulle også sættes en springladning på omkring ti kilo på bomben.

Klokken 16.20 var minørerne klar til at trykke på knappen, fortæller Aein Amripour

- De sætter en ballon på bomben, for så kan man ved at styre ballonen få bomben ned på den ønskede dybde. Så sikrer man sig, at der er en sikker afstand, og så springer man den simpelthen bort.

Selv om det kan lyde opsigtsvækkende, kan hændelsen dog ikke kaldes sensationel. Det sker jævnligt, at fiskere får rester af Anden Verdenskrig med op til overfladen, siger han.

- Der kommer alt muligt op. Bomber og granater, søminer fra krigstid. På landjorden rykker man jo også jævnligt ud til den slags fund.

Som udgangspunkt er en dybvandsbombe farlig, og det er derfor vigtigt, at den håndteres professionelt, understreger pressevagten.

- Ligesom alt andet ammunition skal det håndteres varsomt. Der er stadig krudt og springladninger indeni den. Det kan være rustent, men hvis det går af, er det en stor bombe.

I juli rykkede minører fra Forsvarskommandoen ud til en lignende episode - her havde en fiskekutter, cirka fem kilometer fra kysten ud for Thyborøn, fået en torpedo i trawlet.

