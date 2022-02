14-årig vinder MGP med sang om at opføre sig ordentligt

14-årige Emma vinder med sangen "Hater" børnenes melodigrandprix 2022, der løb af stablen i Jyske Bank Boxen i Herning lørdag aften.

Sangen handler om, at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden og sprede god energi.

Det var sidste års vinder af MGP, Emilie, der overrakte trofæet til Emma, der græd af glæde over den store hæder.

MGP er børnenes udgave af melodigrandprix.

Det var et noget andet show, end det der fandt sted sidste år.

Coronaepidemien betød nemlig, at der ikke kunne være tilskuere til stede ved showet. Men i år var der omkring 11.000 tilskuere til stede i Jyske Bank Boxen.

Skuespiller Stephania Potalivo og DR-vært Anna Lin var værter ved dette års MGP.

Mere end 400 håbefulde børn var stillet op til MGP, men det endte med at være otte finalister, der dystede om titlen som vinder af MGP 2022 i Jyske Bank Boxen.

De øvrige sange handlede blandt andet om at være løbet tør for popcorn til MGP sidste år, at være forelsket i en, der ikke gengælder kærligheden, og hvor højt en af deltagerne elsker sin mobil.'

Emma, der ifølge DR kommer fra Brande i Midtjylland, er født i Sydafrika. Hun blev adopteret og kom til Danmark sammen med sin bror, da hun var et år gammel.

Man skal være mellem 8 og 15 år for at deltage i MGP, og børnene skal selv skrive deres sange, men må godt få hjælp af en voksen.

De voksnes melodigrandprix finder sted i næste weekend - også i Jyske Bank Boxen.

Det show kommer også til at bære præg af børnenes MGP.

To af deltagerne til melodigrandprix er nemlig tidligere MGP-deltagere.

Den ene af dem er Emma Pi, der vandt MGP i 2014 med sangen "Du ser den anden vej".

Hun stiller op til melodigrandprix sammen med sin far. De danner duoen Der var engang og stiller op med nummeret "En skønne dag".

Desuden stiller Morten Filipsen op med sangen "Happy Go Lucky". Han var med i MGP i 2002, hvor han sang "Du er ikke som de andre pi'r".

